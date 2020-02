J Balvin se sincera sobre su novia

Hay ocasiones en las que nuestro cuerpo y nuestra mente se sincronizan para decir "basta". Buscamos la paz para nuestro bienestar, alejados de cualquier entorno que aporte toxicidad a nuestras vidas. Aunque no solo ocurre con los ciudadanos de a pie.

Las grandes estrellas de la música también necesitan hacer una parada en el camino, acudir a un profesional y encontrar dicha paz. Uno de ellos es J Balvin, quien, sin pelos en la lengua, ha compartido la importancia de ir al psicólogo para afrontar las etapas más oscuras.

El colombiano se ha sincerado en una entrevista con GQ, y no solo acerca de su bienestar, que el considera como "innegociable", sino también sobre la chica que parece ocupar su corazón. Sí. J Balvin tiene novia, pero no te extrañes si nunca la vemos en sus perfiles de las redes sociales. "Para ser sincero, no me gusta hablar mucho sobre mi compañera, mi novia, que la tengo", señala en esta misma entrevista.

"Vine a este mundo para hacer buena música e inspirar, y también tengo que dejar algo para mí, ¿no? Para Jose", añade. De este modo, el intérprete de Morado demuestra que uno es el que se sube al escenario a hacernos vibrar con su música y otro es el que disfruta de su privacidad con los suyos. J Balvin y Jose son dos personas antónimas que viajan de la mano por esta ardua industria y, a su vez, se complementan.

Y tú te estarás preguntando: ¿Quién es la que ocupa el corazón del colombiano? Todos parecíamos tener claro que se trata de la modelo Valentina Ferrer, pero ella misma habló de su noviazgo con el colombiano como algo del pasado. "Yo era la novia de J Balvin", señaló en una entrevista para el programa El Corto. ¿Y ahora? ¿De quién habla el cantante? Tendremos que esperar para saberlo.

Como mencionamos en líneas anteriores, el de Medellín aprovechó esta entrevista para lanzar un mensaje inspirador a sus millones de seguidores. Admite que ha superado los momentos más oscuros con la ayuda psiquiátrica, meditación y ejercicio, e incluso cuando las cosas se ponen frenéticas, no se olvida de sacar algo de tiempo para su salud. "Estar bien conmigo mismo es innegociable".

Y, ¿qué mejor que con esa persona que ha conquistado su corazón?