El rapero Pop Smoke muere asesinado a los 20 años

El rapero estadounidense Pop Smoke ha muerto este miércoles 19 de febrero en el hospital, tal y como informa el medio TMZ. El artista fue asaltado en su casa de Hollywood Hills (California, Estados Unidos) y herido de gravedad.

El cantante de 20 años se encontraba en su domicilio a las cuatro y media de la mañana cuando dos hombres encapuchados entraron y le dispararon, según un comunicado de la Policía local. Por ahora se desconoce si Pop Smoke conocía a los atacantes.

Por ahora, los asaltantes todavía no han sido detenidos. Lo que sí se sabe es que huyeron de la casa a pie.

Pop Smoke empezaba a hacerse un nombre en la industria musical gracias al éxito de su single Welcome to the Party, que fue uno de los temas del verano de 2019 en Estados Unidos. De hecho, la misma Nicki Minaj lanzó un remix.

Otros temas que lanzó Pop Smoke fueron Mpr o Flexin. Además, el joven también aparece en el último álbum de Travis Scott, JACKBOYS.

Tras el anuncio de su muerte, algunos de sus compañeros de profesión como 50 Cent o Kehlani han reaccionado en sus redes sociales, dedicándole algunas palabras:

50 Cent: “D.E.P a mi colega Pop Smoke, No hay simparía para los ganadores. Dios te bendiga”

Kehlani: “Descansa Pop Smoke. 20 años, eras talentoso. Cuánta mierda hay ahí aquí fuera. Muchas oraciones a su familia”.