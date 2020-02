Técnicas para llevarte bien con tu suegra

Las familias políticas siempre son una lotería, y aunque al final se les termina cogiendo cariño hay veces que cuesta, y mucho. Como sabemos que este es un tema que afecta a muchos de nuestros oyentes, en Anda Ya queríamos conocer de qué manera les ha tocado vivirlo, y de paso, en la medida de lo posible, ofreceros algún consejo.

Entre las andayeras, que no temen hablar de su suegra, aunque esto puede ser una sentencia capital, hemos tenido a Lucía de Bilbao. La madre de su pareja es una experta en el mundo de los zascas y las indirectas.

Para que os hagáis un poco a la idea de cómo es su caso, su suegra es de armas tomar, le regala ropa que no le viene para mandarle algún que otro mensaje oculto. Si eso no fuera poco, además de comprarlo en mercadillos, no le da nunca el ticket. Lo que ya nos ha dejado sin palabras es lo que le ha comprado este año... ¿Estará cerca la reconciliación? No estamos muy seguros.

Si quieres enterarte de todo lo que sucede en el programa, y como acaban historias como esta, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Si tu relación con tu familia política también están pendiendo de un hilo, es posible que no estés poniendo todo el empeño necesario para lograr una perfecta armonía. Es más sencillo de lo que crees y puede que hasta consigas un buen amigo que dure más que tu propia pareja.

Si el día de la presentación fue todo un desastre, no te preocupes, aún hay posibilidades de salvarlo. Uno de los trucos básicos para mejorar la relación es buscar puntos comunes. Por ejemplo, si a tu suegra le gusta la moda, haz lo posible por encontrar un desfile, un catálogo o cualquier cosa que haga que se enamore un poquito de ti.

Si con estos sutiles sobornos tampoco consigues que se acerque a ti, no pasa nada, volvemos a intentarlo, aún tienes más oportunidades. Recuerdale lo maravilloso que es su retoño, no hay nada que le guste más a una madre que saber y contemplar la perfección de su criatura. Se les cae la baba.

Eso sí, si utilizáis esta táctica, ni se os ocurra mencionar que están un poco sobreprotegidos ni mucho menos que son unos niños de mamá, con esto volveríamos de un golpe a la casilla de salida. Aunque bueno, esto más que el juego de la oca, sería el Katan.

Y, por último, si nada de esto funciona, que no cunda el pánico, es cuestión de tiempo que vean que eres la pareja idónea, no deberían necesitar más que eso para dejarte volar y disfrutar de vuestro romance.

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.