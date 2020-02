Pablo Alborán, emocionado con el autógrafo de Leo Messi

Estamos acostumbrados a ver muchos artistas convertidos en ídolos de millones de personas y desde este estatus nos cuesta recordar, a veces, que ellos también son fans. Por mucho que les coloquemos en un pedestal, siguen siendo como el resto de los mortales y también sienten admiración por otras personas.

En el caso de Pablo Alborán, hemos descubierto que es un gran fan de Leo Messi y una amiga de Cadena Dial ha logrado transmitirle ese mensaje al futbolista. “No sabía pero yo también lo sigo mucho”, aseguraba.

El malagueño tenía la ilusión de tener una camiseta firmada por el astro deportivo y gracias a Luis Larrodera, presentador de Atrévete, el morning de Cadena Dial, ese sueño se ha visto cumplido. Habló con una compañera de deportes que pudo hacerle llegar al deportista el sentir del cantante.

Y que conste que lo de decir que él también es fan de Alborán no ha sido la respuesta de un bien queda sino la verdad, no hay más que escuchar la anécdota que contó: “Uno de los regalos que me hizo mi mujer fue un cd de él porque sabe que le sigo y que me gustan sus canciones. Un placer esta camiseta. Mandarle un saludo muy grande”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 19 Feb, 2020 a las 10:55 PST

Alborán se ha enterado de todo desde Costa Rica donde va a comenzar la última etapa de su gira Prometo con la que va a recorrer Latinoamérica en los próximos días. Le hemos visto en los últimos ensayos y nos hemos fijado en sus calcetines de gatitos de colores. “Es lo que hay”, comentaba él sobre ese detalle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 19 Feb, 2020 a las 8:49 PST

Desde allí ha querido compartir ese momento en el que Messi firmaba su camiseta y ha mostrado su agradecimiento: “Mi Familia de @cadena_dial y mi amigo @luislarrodera @criscuberoalcalde @atrevetedial han conseguido que el genio de @leomessi me firme la camiseta. Gracias @leomessi por tu cariño!! No tengo palabras!!!”.