Alan Walker revisita Alone, Pt. II con Ava Max

Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar en la vida. Y cuando a Alan Walker le llegó la posibilidad de grabar un videoclip en el Château de Fontainebleau, en el norte de Francia, no se lo pensó dos veces.

El Dj y productor acaba de estrenar una nueva versión de su hit Alone, Pt. II junto a Ava Max en un escenario de lo más napoleónico. Kristian Berg dirige esta propuesta audiovisual en la que ambos artistas comparten plano con sus habituales estilismos y cuyo concepto nos recuerda mucho al del código Da Vinci que disparó las visitas turísticas a algunos de los escenarios parisinos del metraje.

Según ha explicado Alan Walker a través de sus redes sociales, estamos ante una versión en directo del estreno de la canción que se produjo el pasado diciembre de 2019 (y que ya había tenido su propio videoclip) sobre la canción Alone que estrenó en 2016 y que ya ha superado los mil millones de reproducciones.

Es la segunda colaboración consecutiva de Ava Max que conocemos tras su participación en Tabú junto a Pablo Alborán, canción estrenada el pasado 2019. También es la segunda colaboración consecutiva para el dj que hace no mucho estrenaba On my way junto a Farruko y Sabrina Carpenter.

Alan Walker se ha convertido en un nombre de referencia dentro de la industria musical no solo británica sino mundial. En sus canciones tiene un sello inconfundible que también sabe transmitir cuando ha ejercido su faceta como productor.

Es precisamente en su manera de vivir la música y contar historias a través de ellas por lo que ha conquistado las listas de ventas. On my way y Alone, Pt. II son el primer y el segundo episodio de lo que podría convertirse en una trilogía. ¿Lo veremos antes de que termine el 2020?