Álex García selecciona las 7 canciones de la semana

Además de tener en cartelera Hasta que la boda nos separe, que superó el millón de espectadores el fin de semana de su estreno, Álex García se encuentra en Tenerife -su tierra- rodando su nueva película Sólo una vez, en la que comparte protagonismo de nuevo con Silvia Alonso, esta vez en un drama dirigido por Guillermo Díaz. Además, en primavera vuelve a embarcarse en la gira teatral de Jauría (Teatro Kamikaze), y en otoño estrenará la serie de Sorogoyen, Antidisturbios, para Movistar. Entre su ritmo frenético, el actor ha sido capaz de hacer una pausa para recomendarnos las siete canciones para los próximos días.

LAS RECOMENDACIONES DE ÁLEX GARCÍA

Báilame, de The Change. "La conocía desde hace tiempo, pero esta última semana de promo de Hasta que la boda nos separe, no hemos parado de escucharla. Es una canción que alegra". Este querido lagunero estudió interpretación en la escuela de Cristina Rota. Sus primeros capitulares fueron en Génesis, Quart y Hospital Central. Su papel en la película Entre Esquelas le supuso el Premio de la Unión de Actores como Actor Revelación, en 2009.

She, de The blaze. "Vivo en la sierra de Madrid y cuando tengo que bajar al centro no falla esta canción". Comparte su vida con la fabulosa actriz Verónica Echegui, con la que ha conciliado amor y trabajo en Seis Puntos Sobre Emma (de Roberto Pérez Toledo, en cuyos cortos #Sequence y Trois también fue protagonista), Kamikaze o No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, y junto a la que tiene pendiente el estreno de Orígenes Secretos, thriller de superhéroes con Brays Efe, Carlos Areces y Javier Rey, entre otros.

A New error, de Moderat. Álex no ha errado en su carrera. Hemos podido en verle en series como Amar En Tiempos Revueltos, El Continental, Sin Tetas No Hay Paraíso, Tiempos de Guerra, o Tierra de Lobos, pero su primer papel fue en la serie Compañeros, formando parte de la segunda generación, dentro de la cual se encontraban los que en un futuro serían actores consagrados, como Raúl Arévalo, Begoña Maestre o David Janer.

Un peso, de J Balvin y Bad Bunny. En la gran pantalla, hemos podido disfrutarle en Gente que viene y bah, Kiki, el amor se hace, Litus, Hablar, o Si Yo Fuera Rico, entre otras. Actualmente, triunfa en taquilla con la comedia Hasta que la boda nos separe, de Dani de la Orden, junto a Belén Cuesta y Silvia Alonso.

Mystery of love, de Sufjan Stevens. Ha participado en el videoclip de Vanesa Martín (que también aparece en la banda sonora de la película protagonizada por Álex, La Novia), Polvo de Estrellas, y en SuperGirl, de Anna Naklab.

Fantastic Shine, de Love of Lesbian. Sobre las tablas, la primera obra de este confeso amante del teatro, y a la par animal escénico, fue Desnudos, bajo la dirección de José Luis Sáiz, a la cual sucedieron El Cuerdo Loco o La Realidad, junto a Javier Cámara y María Pujalte. También ha participado en El Burlador de Sevilla; La Cabra, dirigida por José María Pou (quien también le dirigiría tiempo después en Los Hijos de Kennedy); Incendios, dirigido por Mario Gas; Salomé, junto a María Adánez; o interpretando a Casio en Otelo, junto a su compañero y amigo Raúl Prieto. Con este forma parte del elenco de Jauría, encarnando a uno de los integrantes de La Manada, en un montaje que ha fascinado a público y crítica, y junto al que repetirá en la serie Antidisturbios, que tiene previsto su estreno el próximo otoño.

Mística, de Orishas. "Un clásico. Me gusta mucho la música latina, será por ser canario". Nacido en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), el primer contacto con los medios del que fue nominado como Mejor Actor Revelación en los Goya por La Novia fue presentando en la tele local tinerfeña un programa, siendo reportero en el Carnaval y viajando a Cuba o Venezuela para entrevistar a canarios que residían allí.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Fighting the machine, de Rinôçérôse. No os la podréis quitar de la cabeza.

Buffalo Stance, de Neneh Cherry. Neneh Marianne Karlsson Cherry, madre de Mabel, hacía temazos como este.

Ready for the floor, de Lissy Trullie. Muy buena versión del éxito de Hot Chip.

Dance Monkey, de Bette Smith. Esta neoyorkina es sin duda una de las estrellas del soul y el funk en la actualidad.

Ofendidito, de Los Mejillones Tigre. El primer disco de esta banda se llama Tropical y Salvaje.

Charlotte, de Adiós Amores. Una de las sensaciones del 2020, recién presentada en sociedad.

Si me abrasas, de Flamingo Tours. Estética tex-mex y empoderamiento.