2 de 4 El punto de partida de Paraíso no recuerda al de Stranger Things, pero en su sinopsis también encontrarás algunos puntos en común con el pelotazo de Netflix: "Levante, 1992, final del verano en un pueblo de la costa. Sandra, Eva y Malena, de 15 años, desaparecen en una discoteca sin dejar rastro. La policía no parece estar buscando en la dirección correcta, por eso Javi, el hermano pequeño de Sandra, comienza una investigación junto a Quino y Álvaro, sus mejores amigos, y Zeta, el matón de la clase. Juntos descubren que quienes tienen a su hermana no son de este mundo". Pandilla de amigos con ganas de aventuras, desapariciones…¿también habrá en Paraíso una puerta a otra dimensión?