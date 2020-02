Récords Guinness al alcance de todos

En Anda Ya nos hemos puesto un poco celosos, y es que uno no puede batir todos los días un récord mundial, y mucho menos si encima no haces nada de nada para conseguirlo. También es cierto que no pertenecemos a ninguna familia real que nos lo deje en bandeja.

Tranquilos no nos hemos vuelto locos, hablamos del príncipe George de Inglaterra, al que recordaréis con su batita monárquica saludando al matrimonio Obama, que solo por amanecer un día más como heredero, por la cola, del reino inglés, se ha convertido en el bisnieto heredero más antiguo de la historia.

Como a todos nos pasa, este joven de seis años tiene mucho que agradecerle a su abuela, ya que gracias a la reina Isabel, puede formar parte de este libro que recoge lo mejor de cada casa. A sus 93 años también está en el libro Guinness por tener el reinado más longevo de la historia y por convertirse en la reina más anciana de la actualidad.

Como nosotros no tenemos estas posibilidades, aunque conociendo a nuestros andayeros seguro que alguno oculta sangre azul entre sus venas, hemos decidido hacer una pequeña investigación para saber qué retos sí podemos superar sin tener ninguna condición especial, aunque algún esfuerzo habrá que hacer.

Por ejemplo, algo que seguro que tienes en casa, puedes intentar superar la mayor distancia a la que lanzan soplando un guisante, solo necesitas este alimento y una superficie lisa. Puede parecer una broma, pero si tienes capacidad pulmonar podrás superar el récord que estableció un alemán, con mucho tiempo libre, en 7 metros y medio.

Otro que está a nuestro alcance, y que muchos hacemos ya en un tiempo récord, es el de hacer una cama individual, con sus sábanas, cubre colchón, mantas y demás, entre dos personas en el menor tiempo posible. Hasta ahora el título lo mantienen dos enfermeras que en 1993 consiguieron hacerla en solo 14 segundos. Olvídate de hacer una bola y marcharte, las arrugas no están permitidas.

Y terminamos con uno que parece fácil pero que hasta el momento nadie se ha lanzado: colocarte el mayor número de camisetas en menos de un minuto. Aquí no necesitas muchas habilidades, el problema llegará cuando no te quepan más. Por el momento el récord está en 31.

