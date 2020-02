Irina Shayk, la nueva reina del twerking y el perreo

Unx no siempre cumple con su sueño de desfilar para una de las marcas más importantes de la moda. Y eso es lo que le ha sucedido en los últimos días a Irina Shayk en la popular pasarela para Burberry.

La modelo y actriz estaba tan satisfecha con lo bien que le había salido el trabajo que no dudó en darlo todo en la pista de baile de las populares after party de eventos como este.

Lo que no sabía Irina Shayk es que su vídeo iba a correr como la pólvora por todas las redes sociales y se iba a convertir en una de sus publicaciones más destacadas de sus perfiles.

"After after party with da boyzzzzz" ("Post After Party con los chicos") publicaba la que ya ha sido bautizada como la nueva reina del twerking y el perreo en los más de 3.000 comentarios que acumula el vídeo.

Puede parecer poco pero si os contamos que en tres días acumula cerca de tres millones de likes la cosa cambia, ¿verdad? Estas cifras es 10 veces superior a la que suele obtener con sus fotografías y el doble o el triple de lo que consigue con otros vídeos.

Queda claro que lo mejor de esa noche para Irina Shayk se vivió en la pista de baile.