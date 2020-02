Primeras imágenes de George Clooney mientras rueda en La Palma ‘Good morning, midnight’

George Clooney lo tiene todo. Talento, belleza, dinero y el respaldo de la crítica y del público. Un actor, productor y director todoterreno que acaba de trasladarse a la isla de La Palma, en Canarias, para rodar para Netfix su último proyecto, Good morning, midnight, con el que espera volver al foco mediático tras varios años de parón en el que solo ha protagonizado anuncios de Nespresso.

Un drama de ciencia-ficción postapocalíptica en el que Augustine, un científico que vive en el Ártico, debe tratar de contactar con una nave espacial que busca aterrizar en la Tierra. El problema es que nuestro planeta se ha vuelto inhabitable tras una catástrofe global y él trata de evitar que la tripulación aterrice y pierda la vida.

La película está protagonizada por Clooney pero también contará con la actriz Felicity Jones, protagonista de Rogue One y La teoría del todo, en el papel femenino principal. Como secundarios encontramos a Sophie Rundle (Ada Shelby en Peaky Blinders), Ethan Peck (In Time, Aprendiz de brujo), Tim Russ (Star Trek: Voyager, La loca historia de las galaxias), Miriam Shor (Hedwig & the Angry Inch, Shortbus), David Oyelowo (Selma, La reina de Katwe) y Kyle Chandler (Argo, Manchester frente al mar).

La cinta está inspirada en la existosa novela escrita por Lily Brooks-Dalton, y la adaptación del guion está a cargo de Mark L. Smith, guionista de El renacido, a quien Quentin Tarantino contactó para ayudarle a coescribir el libreto de su (ya cancelada) Star Trek.

Dos fans de Gran Canaria logran la primera foto con George Clooney en La Palma https://t.co/8oVvy9jl8m pic.twitter.com/nbXixYzeNV — El Time (@ElTimeLaPalma) February 19, 2020

Good morning, midnight será la séptima película dirigida por Clooney, que también ha estado al frente de Los idus de marzo, Monuments Men o la brillante Buenas noches, y buena suerte, que fue nominada a seis premios Óscar.

Clooney y su equipo de rodaje se han trasladado a un hotel de lujo, la Hacienda de Abajo, en Taraconte, para rodar las escenas españolas de la película. Han alquilado el espacio entero durante los días de grabación. También lo acompañan su mujer, Amail, y sus hijos mellizos Ella y Alexander, a quienes los han visto en los alrededores de la zona paseando.

De hecho, algunos fans del actor se lo han encontrado por la calle y le han pedido selfies. Él, con su carisma y cercanía habituales, ha accedido. Aparece en todas sonriente y con gafas de sol.

George Clooney y familia en La Palma (Islas Canarias) ayer. pic.twitter.com/ee6nAnsloh — Clopp (@cloppbox) February 21, 2020

El lugar escogido para el rodaje de Good morning, midnight ha sido el observatorio de Roque de los Muchachos, reserva de la biosfera desde 2002. Durante varios días habrá bastantes restricciones de tráfico en la zona para facilitar el rodaje. A pesar de todo, Clooney se transporta del hotel al set en helicóptero.

Otros lugares de rodaje por los que pasará el equipo de Netflix y Clooney en la isla de La Palma serán Los Tilos, La Galga, San Andrés y Sauces, Puntallana y El Paso. Aún no sabemos si la cinta se rodará íntegramente en España o habrá otras localizaciones.

La película se estrenará en la plataforma a lo largo de 2020.