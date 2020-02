Daddy Yankee, gran triunfador de los Premio Lo Nuestro

Artista del año

Christian Nodal

Daddy Yankee

Reik

Romeo Santos

Disco del Año

11:11 - Maluma

Ahora - Christian Nodal

Ahora - Reik

Fantasía - Sebastián Yatra

Homerun - Paulo Londra

Oasis - J Balvin & Bad Bunny

Ocean - Karol G

Opus - Marc Anthony

Simplemente Gracias - Calibre 50

Utopía - Romeo Santos

Canción del Año

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Parecen Viernes" - Marc Anthony

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

Single del Año

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Si Me Das Tu Amor" - Carlos Vives & Wisin

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

Mejor Artista Femenina Revelación

Alaya

Cazzu

Mariah

Paloma Mami

Rosalía

Mejor Artista Masculino Revelación

Alex Fernández

Los 2 De La S

Lunay

Myke Towers

Sech

Remix del Año

"Baila Baila Baila (Remix)" - Ozuna, Daddy Yankee & J Balvin Ft. Farruko, Anuel Aa

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Me Gusta (Remix)" - Natti Natasha & Farruko

"Otro Trago (Remix)" - Sech, Ozuna & Anuel AA Ft. Darell & Nicky Jam

"Soltera (Remix)" - Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny

Gira del Año

Alejandro Sanz: #Lagira

Bad Bunny: X100pre Tour

Bronco: Por Más Us Tour

Chayanne: Desde El Alma Tour

Gloria Trevi & Karol G: Diosa De La Noche Tour

J Balvin: Arcoíris Tour

Maluma: 11:11 World Tour

Maná: Rayando El Sol Tour

Marco Antonio Solís: Y La Historia Continúa Tour

Wisin Y Yandel: Como Antes Tour

Artista social del Año

Ángela Aguilar

Anuel AA

Chiquis Rivera

Natti Natasha

Thalía Z

Mejor Colaboración Crossover del Año

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Contra La Pared" - Sean Paul & J Balvin

"I Can't Get Enough" - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin

"R.I.P." - Sofía Reyes Ft. Rita Ora & Anitta

"Runaway" - Sebastián Yatra Ft. Jonas Brothers, Daddy Yankee & Natti Natasha

Videoclip del Año

"Aleluya" - Reik & Manuel Turizo

"Blue (Diminuto Planeta Azul)" - Macaco Ft. Jorge Drexler & Joan Manuel Serrat

"En Guerra" - Sebastián Yatra & Camilo

"Flor" - Los Rivera Destino Ft. Benito Martínez (Bad Bunny)

"La Prisión De Folsom (Folsom Prison Blues)" - Los Tigres Del Norte

"Party" - Paulo Londra Ft. A Boogie Wit Da Hoodie

"Rayando El Sol" - Maná Ft. Pablo Alborán

"R.I.P." - Sofía Reyes Ft. Rita Ora & Anitta

"Tú Eres La Razón (Electrocumbia Remake)" - Raymix

"Tu Rumba" - Ile

Colaboración Pop/Rock del Año

"Amigos Con Derechos" - Reik & Maluma

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Créeme" - Karol G & Maluma

"Imposible" - Luis Fonsi & Ozuna

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

Canción Pop/Rock del Año

"De Cero" - CNCO

"No Te Vayas" - Camilo

"Rayando El Sol" - Maná Ft. Pablo Alborán

"Te Confieso" - Camila

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

Grupo o Duo Pop/Rock del Año Pop/Rock

CNCO

Jesse & Joy

Maná

Piso 21

Reik

Canción Urban del Año

"Baila Baila Baila" - Ozuna

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"No Lo Trates" - Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha

"Qué Pretendes" - J Balvin & Bad Bunny

"Te Robaré" - Nicky Jam & Ozuna

Colaboración Urban del Año

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"No Lo Trates" - Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha

"Qué Pretendes" - J Balvin & Bad Bunny

"Secreto" - Anuel AA & Karol G

"Te Robaré" - Nicky Jam & Ozuna

Canción Urban Pop del Año

"Amigos Con Derechos" - Reik & Maluma

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Créeme" - Karol G & Maluma

"Date La Vuelta" - Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam

"Imposible" - Luis Fonsi & Ozuna

Artista Pop/Rock del Año

Camilo

Juanes

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

Artista Pop/Baladas del Año

Camila

Carlos Rivera

Chayanne

Franco De Vita

Jesse & Joy

Luis Fonsi

Luis Miguel

Natalia Jiménez

Ricardo Arjona

Ricardo Montaner

Artista Femenina Urban del Año

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Paloma Mami

Rosalía

Artista Masculino Urban del Año

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Nicky Jam

Ozuna

Canción Urban/Trap del Año

"Adán Y Eva" - Paulo Londra

"Callaíta" - Bad Bunny & Tainy

"Delincuente" - Farruko, Anuel Aa & Kendo Kaponi

"Después Que Te Perdí" - Jon Z

"No Me Conoce (Remix)" - Jhay Cortez, J Balvin & Bad Bunny

Canción Tropical del Año

"Inmortal" - Aventura

"Kitipun" - Juan Luis Guerra

"Parecen Viernes" - Marc Anthony

"Si Me Das Tu Amor" - Carlos Vives & Wisin

"Vivir Bailando" - Silvestre Dangond & Maluma

Artista Tropical del Año

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Colaboración Tropical del Año

"El Mentiroso" - Gente De Zona & Silvestre Dangond

"Loma De Cayenas" - Vicente García & Juan Luis Guerra

"Si Me Das Tu Amor" - Carlos Vives & Wisin

"Tan Buena" - Gente De Zona Ft. Mau Y Ricky

"Vivir Bailando" - Silvestre Dangond & Maluma