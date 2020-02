Escuchamos ‘Map Of The Soul: 7’ de BTS y no, no es como esperábamos

Deja de frotarte los ojos porque es una realidad. El nuevo álbum de BTS ya está aquí, y con él ha aterrizado un repertorio musical apto para todos los gustos. Hasta para aquellos que solo se quedaron en Boy With Luv con Halsey no se atrevieron a conocer el resto de los sonidos del grupo.

Nosotros no hemos podido evitarlo, y horas después de su lanzamiento, cogimos nuestros auriculares para adentrarnos en esta escucha que pronto se convirtió en una experiencia idílica. Sí, como si nos adentrásemos en el mismísimo Parque de Disneyland, solo que aquí no nos recibieron ni Michey Mouse ni un elenco infinito de princesas.

Nos encontramos con las voces de Jin, Jimin, V, Jungkook, Suga, J-Hope y RM que convirtieron la escucha de los sonidos de su nueva era una vivencia que poco tiene que envidiar a la de la visita a la casa del ratón más popular. Y claro, resultó que Map Of The Soul: 7 no es como esperábamos, sino aún mejor.

Ámate a ti mismo tanto como amamos lo nuevo de BTS (Laura Coca)

Cuando pensaba que ninguna novedad musical de BTS podía sorprenderme, llegan con su nuevo álbum para demostrarme lo contrario. Si bien es cierto que Map Of The Soul: 7 ha llegado con un repertorio musical muy del sello de la banda, cuenta con unos ritmos que explican el porqué de ese 7 añadido al título de su disco.

Ellos son siete, y todos y cada uno de ellos aporta un valor significativo a este proyecto. Prescindir de uno es como si decides eliminar una de tus canciones favoritas de tu playlist. Ya no es tan perfecta, ni tan favorita.

Los sonidos que Map Of The Soul: 7 trae llegan cargados de innovación y de una intención clara de conservar su sello personal pero, a su vez, adaptarse a los ritmos más internacionales. Prueba de ello son las colaboraciones que completan su repertorio. Aunque ya escuchamos el hit que nos trajeron con Halsey, la novedad con Sia aporta una clara visión de continuar expandiendo su música por todo el planeta.

Las novedades llegan en la segunda mitad del álbum, a partir de Interlude: Shadow, convirtiéndose en la principal diferencia con respecto a su anterior EP Persona. Si este antecesor hablaba de la importancia del amor y de su imparable fuerza, 7 llega para pararnos y hacernos reflexionar sobre algunas cuestiones que nos rodean.

Y es en ese momento cuando comenzamos a crear múltiples cuestiones en nuestra mente. ¿Por qué vivimos inmersos en un universo acelerado? No paramos a disfrutar de los pequeños momentos que nos regala la vida, y solo cuando hacemos un ejercicio de introspección somos conscientes de todo lo que hemos perdido. Prueba de ello son temas como Black Swan y Shadow, que muestra la oscuridad que sentimos en nuestro interior. Sombras que solo nosotros somos capaces de crear.

Otro ejemplo es My Time. "Siento que me he hecho adulto más rápido que nadie. Mi vida ha sido como una película, todo el tiempo", son algunos de los versos que dan vida a este tema.

BTS continúa inundando nuestras playlists de bonitas y profundas letras que describen algunas de nuestras propias experiencias. Y es que, como mencionamos anteriormente, si en Persona hablaban del amor hacia sus fans, la introspección que cantan en este nuevo álbum tiene que ver también con los distintos tipos de amor: el amor hacia la amistad y, por supuesto, el amor hacia uno mismo. Esa preocupación que sentimos por encontrar nuestro bienestar personal es algo que también vemos reflejados en los temas mencionados anteriormente.

Friends llega como un dardo de positividad. Una carta de amor abierta a ese amigo o amiga que completa tu vida, que permanece a tu lado en los momentos más amargos y con la que celebras las buenas nuevas. ¿Es casualidad que la canción la interpreten V y Jimin, los que comenzaron su amistad en el instituto? We don't think so.

Esta canción radia ritmos positivos que también experimentamos en canciones como Moon. El happy pop en su máxima exponencia consigue levantarnos el ánimo con tan solo diez segundos de escucha. En temas como estos se recrea la vocal line del grupo, compuesta por Jungkook, Jin, Jimin y V.

Aunque también hay espacio para la rap line de RM, Suga y J-Hope. Canciones como UGH! y Respect dan rienda suelta a sus voces para deleitarnos con unos sonidos propios del hip hop a los que nos tienen acostumbrados. Pero en este último tema incorporan una novedad que podemos escuchar en el comienzo con unos sonidos que nos evocan al hip hop ochentero de Estados Unidos.

Tras escuchar este repertorio puedo asegurar que no, Map Of The Soul: 7 no es lo que esperaba, sino la versión mejorada de lo que mi mente imaginaba. Aunque no es el único pensamiento que he generado durante la escucha de este tan esperado proyecto. Ellos sobre el escenario del Estadio Olímpico de Barcelona y ante sus miles de seguidores españoles que se preparan para hacer vibrar a la Ciudad Condal con sus nuevos sonidos.

BTS ha vuelto.

MI TOP 3: Friends Respect ON (ft. Sia)

Si Map Of The Soul: 7 fuese una película sería un Blockbuster (Alberto Palao)

Sería un total ignorante musical si a día de hoy no hubiese escuchado hablar de BTS o del K-Pop en general (y es que es imposible hacer referencia al pop coreano sin mencionar a la boy band), pero mentiría si dijese que me he puesto a escucharlos detenidamente en algún momento. De hecho, la única canción que me ha hecho tener contacto con el K-Pop fue Kiss and Make Up de Dua Lipa y BLACKPINK y posiblemente tuviese más influencia musical de la primera que de la segunda.

Por eso, cuando mi compañera Laura Coca me retó a escuchar las veinte canciones de Map Of The Soul: 7, el nuevo y supongo que esperadísimo álbum de BTS, me lo tomé como un reto. Era el momento de entender el fenómeno que invadía las redes sociales y los primeros puestos de las playlist mundiales desde dentro. Me iba a sumergir durante una hora y catorce minutos en el mundo de BTS. ¿Terminaría formando parte de la masa que adora como dioses a las siete estrellas surcoreanas o renegaría de ellos y volvería a mi vida musical normativa que no sale del inglés y el español?

Comienzo mi experiencia con Persona, una canción donde uno de los integrantes rapea durante tres minutos. Me gusta la base: cuatro acordes de guitarra eléctrica bien puestos, matizados por una buena mezcla donde me llama la atención un sonido que parece sacado del Tetris y que deja respirar al artista. Quitando que no entiendo ni una sola palabra de lo que dice, el tema es pegadizo y quizá tras dos escuchas podría formar parte de mi playlist del gimnasio.

Boy With Luv… reconozco que esta canción la había escuchado antes. Sí, la colaboración que los chicos hicieron con Halsey llegó a mis oídos. Es verdad que no le presté mucha atención en su momento, pero hay que reconocer que tiene gancho. Un tema cien por cien pop muy fácil de escuchar. De hecho, si cambias la parte rapeada de uno de los integrantes por una Nicki Minaj o cualquier otro artista anglosajón, sería un tema que hubiese entrado en todo tipo de listas radiofónicas.

Escucho Make It Right y sí, entiendo el estribillo. Es en inglés y las clases particulares que me pagaron mis padres durante el instituto dan para ello. El sonido me recuerda mucho a aquellas boy bands de los noventa como NSYNC. Sí, suena muy a es tipo de grupos. Ojo, en el buen sentido.

Llegó el momento de Jamais Vu, pero lo único francés que tienen es el título. Y luego Dionysus, que tiene una producción flipante. Hay cientos de sonidos: sintetizadores, las voces de los chicos, el inicio al teclado… Si esta canción fuese una película, se trataría de un blockbuster con sus explosiones y todo. No sé si me termina de gustar… demasiado de todo. Por suerte BTS sabe lo que puede llegar a provocar este último tema en sus oyentes y pone un inteludio tras ello: Shadow. Madre mía, mis oídos lo agradecen: después de la tormenta llega la calma.

Y ahora llega, desde mi punto de vista, la mejor parte del disco. Donde los chicos, sin tanta producción, brillan más. Primero con Black Swan. Me gusta el sonido. Comienza con unos acordes del sitar, un instrumento asiático tradicional que te transportan directamente a su Corea natal, y que se repiten durante todo el tema.

Luego con Filter donde incluso los chicos podría haber colaborado con Camila Cabello. Con un ritmo apabullante, el sonido de una guitarra española se va uniendo a sus voces. Todavía no he escuchado el resto de temas, pero acabo de decidir que esta va a ser mi favorita y la meto en mi playlist de confianza.

Tras My Time, un tema que no me dice nada, llega Louder than bombs, que me lo dice todo. Se trata de una balada cuyo estribillo me atrapa como lo hacía la voz de Enya hace años.

¡Oh, Dios mío! Que tienen una colaboración con la mismísima SIA. Se trata de ON. Espero el primer minuto hasta que llega el estribillo y suena su voz. La verdad es que pienso que hay temas que he escuchado del disco donde el potencial de SIA podría haber sido mucho más explotado. ¿Por qué apenas canta? ¿No se supone que es la invitada?

Madre mía, UHG! empieza fuerte con el sonido de un disparo, pero se trata de otro rap y decido pasar a la siguiente: Zero O’ Clock. Bien, ¡ésta es de las que me gustan! Baladita tranquila que me vuelve a recordar a NSYNC.

Escucho Inner Child y pienso que es como el tema que aparece en los créditos del final de una serie. Son 20 canciones, es normal que haya canciones de relleno hasta en el grupo que más ruido genera en redes sociales…

Pongo Friends y me empapo de su buen rollo. Me meto a internet para ver qué dice la letra y lo primero que leo es que la canción la cantan dos integrantes que son súper amigos. Parece, tal y como leo, que V la escribió pensando en la amistad que tiene con Jimin. ¡Me encanta, es como un propio reality dentro del grupo! Y sí, la canción también.

Tras escuchar Moon, que tampoco me dice nada, llega Respect. Y simplemente por el principio merece la pena. Cuánto Flow, por Dios. Y es que claro, rapear mientras otras seis personas te animan y te hacen los coros tiene que ser una pasada.

Y, sin darme cuenta, llegué al final del álbum con We are Bulletproof y un tema dance, Ego. Vamos, estos chicos te valen para un roto y un descosido. Hacía tiempo que no veía tanto género mezclado en un solo disco.

Conclusión: Quitando la barrera del idioma en algunos momentos, Map Of The Soul: 7 es un álbum pop de lo más mainstream. Un disco que se hará largo a aquellos que no sean fan del grupo, pero por la simple razón de que son 20 canciones. Entiendo perfectamente el éxito de BTS y lo que le ha llevado a ser la boyband más exitosa de los últimos años. De hecho, me he guardado alguna cancioncita en mi playlist para escucharla de vez en cuando. Total, si en Estados Unidos están escuchando temas en español, ¿por qué nosotros no vamos a escuchar canciones en coreano? Ahora sí que sí, la música no tiene barrera de idiomas (aunque seguiré esperando a que un fan suba la traducción de algunas de las letras a internet).