Ricky Merino: “La frustración, el agobio y la ambición a veces te lleva por caminos difíciles”

La música es uno de los motores principales de Ricky Merino. Quién le iba a decir que su paso por Operación Triunfo le convertiría en el próximo chico Netflix. El cantante está consiguiendo mucho más de lo que siempre soñó: acaba de terminar una serie de directos por el país, y está a punto de estrenarse como presentador de un concurso musical. Donde además de comunicar, cantará.

¿Su próximo reto? Nos confiesa que ser feliz "todo el tiempo", pero se le hacen los ojos chiribitas al hablar de Eurovisión: su sueño desde que era niño. No duda en cómo sería su canción ideal y la puesta en escena que llevaría al certamen si en algún momento es el elegido.

El pasado 14 de febrero estrenó su nuevo trabajo: Perfecto, una canción que sigue su esencia y que le enamoró nada más escucharla. Una melodía actual pero que recuerda al R&B de los 2000, la música que Ricky escuchaba en su adolescencia. Así, nos ha hablado de un futuro disco, todo lo que tiene preparado, colaboraciones y cómo es trabajar con Netflix.

Ricky Merino. / INDICA PRODUCCIONES S.L.

Pregunta: ¿Cómo nace Perfecto?

Respuesta: A diferencia de otros temas, me la mandaron desde Universal. Era una maqueta básica, guitarra y voz, pero me enamoró. Me gustó mucho el sonido, lo cogí con mi productor de confianza y la adaptamos a nosotros, a lo que queríamos contar. Y así nació.

P: ¿De qué manera define este single a Ricky Merino que no lo hacían los anteriores?

R: Los tres singles que he sacado después de que la gente me conozca, porque yo había sacado uno anterior, me definen de una manera diferente. Es verdad que a nivel de estilo, tanto Perfecto como A mi manera y Miénteme, beben mucho de lo que yo escuchaba de adolescente. Perfecto no deja de ser una canción con un sonido más actual que los dos anteriores, pero la forma de cantar es muy del R&B de los 2000. Me define estilísticamente por lo que yo he escuchado de pequeño. Me gusta que las canciones definan el estilo y aquello por lo que yo me enamoré de la música.

P: Parece que te gusta ir despacito y con buena letra, pero… ¿para cuándo el esperado disco?

R: Me preguntan mucho por el disco. Lo teníamos planeado para el año pasado, pero a mí me da un poco de miedo lanzar un disco ya. Como la música se consume de una manera tan rápida e instantánea, todo dura muy poco: lanzas una canción y tiene muy poco tiempo de vida, como una semana o dos hasta que sacas los nuevos lanzamientos, si tiene mucho pelotazo te dura un mes, dos meses. Pero todo es muy efímero, no es como antes. Entonces, lanzar un disco centrado en un single y que se pierdan 9 canciones, me da un poco de miedo por todo el trabajo que supone la grabación, composición y producción.

Me he dado cuenta de que es mejor ir sacando single a single, ponerme más las pilas este año y sacar más de lo que he hecho hasta ahora. Y estamos en ello: la siguiente canción no saldrá dentro de mucho. Cuando tengamos ya unos cuantos singles y la gente los haya consumido de manera individual, los juntaré con los nuevos temas y ya lanzaré algo físico. Pero te aseguras de que, por lo menos la mitad, se conozca.

P: Ya se puede decir que eres chico Netflix, ¿cómo fue la propuesta?

R: Llevo muchos meses callado y ya, por fin, se puede decir. Todo lo que tiene que ver con Netflix es muy confidencial todo, no sabíamos que era Netflix. Llamaron a la discográfica y estaban interesados en mi para algo de entretenimiento de tele. Nos dijeron que era una plataforma pero no sabíamos cuál, y no nos lo iban a decir. Entonces, fuimos a la reunión, firmamos un contrato de confidencialidad y ya nos dijeron que estábamos delante de Netflix y que era su propuesta del primer concurso musical que no han hecho ninguno hasta ahora. Flipé con que se fijaran en mí, y era una propuesta firme. Es muy bestia, es la nueva oportunidad grande que me llega en mi vida.

P: Háblanos del programa, ¿qué vamos a ver?

R: El programa está hecho de tal manera que yo canto en cada uno. Está muy guay porque puedo compaginar mi labor de comunicador y presentador, y al mismo tiempo es un programa musical, el eje de mi vida.

P: ¿Te vas a poner también a prueba?

R: Claro, entonces… es perfecto. Es un programa muy guay y estoy muy contento. Tengo muchas ganas de que salga y que la gente lo pueda ver.

P: Como fiel seguidor de Eurovisión, ¿cómo ves la propuesta de Blas?

R: Blas me parece el mejor candidato que nos puede defender en Eurovisión. Con Blas tenemos la seguridad de que ya está, ya lo tiene y va a ir genial. Es un pop europeo, muy global y eso le llega a mucha más gente. Se pierde el punto localista de España para irnos a un sonido más internacional y que, en mi caso, coincide más con lo que yo escucho. Universo me gusta mucho como canción, a mí me funciona. Podría estar en el disco de Blas y también me funcionaría, está muy guay. Sobre todo la defensa que puede hacer en el escenario, con lo perfecto que es como intérprete yo creo que tenemos un seguro. Era el mejor candidato este año.

Ricky Merino. / INDICA PRODUCCIONES S.L.

P: ¿Te verías con un Perfecto o un Miénteme representando a España?

R: Uno de los sueños de mi vida es ir a Eurovisión. Siempre lo he dicho. Me gusta mucho el festival y es uno de mis sueños. De pequeño soñaba con ir a Eurovisión. Es algo que tengo ahí, estaría encantado. Desde aquí hago un llamamiento a Toñi Prieto por si quiere llamarme algún año. No iría con un tema como Perfecto ni como Miénteme, buscaría algo más cañero. Como es un festival grande, en un sitio muy grande, soy muy del show y poner algo con fuerza en el escenario y buscaría algo así.

P: ¿Cómo harías la puesta en escena?

R: Muy visual. Yo sé qué es lo que puedo ofrecer y me gusta mucho lo melódico, algo que no se espera mucho de mí. Me gusta mucho la canción que ganó el año pasado y era muy simple: piano y voz, era precioso. Pero yo me llevaría una escena grande, muy vistoso, porque Eurovisión te permite eso una vez en la vida, entonces utilizaría todas las herramientas que me dejan para hacer algo a lo grande.

P: Después de hacer el 3Tour con Raoul y Nerea, ¿tienes ganas de una gira en solitario?

R: Si, tengo muchas ganas. Tuve la suerte de que, tanto en 2018 como 2019, hice conciertos en solitario. Nunca fue una gira como tal pero hacía conciertos de manera aislada, y ha sido muy guay, es muy bonito como responde el público. Tengo muchas ganas de hacer una gira, solo que esperaría a tener el disco en el mercado. Me parece algo importante, porque yo este año voy a hacer mis conciertos, que ya están algunos hablados, y presento mis temas, pero es más complicado presentarlos ante un publico que todavía no los ha escuchado que cuando ya están familiarizados con ellos. Estoy esperando a que salga el disco y ya plantear la gira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Merino (@rickymerino) el 2 Ago, 2019 a las 5:44 PDT

P: ¿Harás alguna colaboración?



R: Me gustaría mucho. Ya he tanteado algunas personas para hacer colaboraciones pero no ha surgido. He colaborado mucho componiendo pero como interpretes no, aunque el siguiente single siempre me lo he imaginado como colaboración. Me gustaría una chica y tenía una en mente, pero no ha podido ser porque ha hecho muchas y me ha dicho que no le daba la vida.

P: ¿Qué viene ahora después de Perfecto?

R: Este 2020 promete mucho. He tenido la suerte de que después del programa, he ido trabajando más. Podía haber ocurrido al contrario, porque la burbuja se desinfla y se rompe, pero en mi caso cada vez he ido trabajando más, y este año va muy bien. Voy a sacar más canciones, más rápido que los anteriores. Tengo muchos temas ya grabados y producidos que están esperando el momento oportuno, tenemos la idea de sacar disco a finales de año con singles y temas nuevos, tenemos lo de Netflix a la vuelta de la esquina, se han cerrado fechas de conciertos y hay una cosa muy guay para finales de año que tampoco puedo decir pero que va a ser muy guay.

Ricky Merino: “La frustración, el agobio y la ambición a veces te lleva por caminos difíciles”

P: Y con tanto proyecto... ¿tienes alguna meta?

Va a sonar muy Mr. Wonderful pero mi meta en la vida es ser feliz, y en un artista es muy complicado. A veces queremos conseguir tantas cosas y tenemos tanta ambición que la frustración, el agobio o la ambición te lleva por caminos que son muy difíciles de gestionar. Yo soy un tío feliz pero mi objetivo en la vida es ser feliz todo el tiempo.