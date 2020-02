Canciones de carnaval: de Celia Cruz a Eric Clapton

Retales de Carnaval daba título a un disco de Nena Daconte. Y de eso es de lo que vamos a hablar. No, de Mai Meneses no. No, tampoco de chirigotas ni de comparsas. Un repaso por canciones con temática carnavalesca para llenar de ritmo las vísperas de esta tradicional celebración.

Carnival girl, de Texas. La banda de Sharleen Spiteri rodó el videoclip en el carnaval de Portobello, que se celebra el último fin de semana de Agosto. El londinense barrio de Notting Hill es uno de los más cinematográficos. En la peli de Julia Roberts y Hugh Grant también hubo cabida para otro tema de Texas, In our lifetime.

Everybody loves a carnival, de Fatboy Slim. El británico Norman Quentin Cook nos trae en esta ocasión el tema perfecto para diversión carioca.

Mas que nada, de Sérgio Mendes y Black Eyed Peas. Un clásico que siempre debe desfilar.

En carnaval, de Yurena. El bailable hit de Yurena digno de retumbar en la mejor de las carrozas, bien de confeti. "¡La fiesta! ¡Los trajes! ¡Las máscaras!"

Ya llegó el carnaval, de Fórmula Abierta. Sí, aparte del Te quiero más, había más canciones.

Disco Samba, de Two Man Sound. Baila la calle de día, baila la calle de noche.

Carnival, de The Cardigans. Los carnavales más famosos a nivel mundial son los de Tenerife, Venecia, Río de Janeiro... y la banda de Nina Persson también sintió la inspiración.

País Tropical, de Jorge Ben Jor. "Em fevereiro (em fevereiro), tem carnaval (tem carnaval)".

La diosa del carnaval (Spanish Eyes), de Ricky Martin. En su primer álbum en inglés, encontrábamos Livin' la vida loca, Shake your bon-bon o este temazo que sí que es un jaleo y que tuvo colaboración de Gloria Estefan en su versión en castellano.

Carnaval, de Bellini. Samba de Janeiro internacional, de parte de esta banda femenina internacional de auténtica música brasileña.

Me río de Janeiro, de Mecano. "Me da igual que me señalen si voy disfrazado por ahí, son mis propios carnavales. Qué solemne tontería y qué falta de imaginación ir discreto todo el día".

Carnaval, de Santana. "Come on, let's go. Let's go to carnaval. It is time to sing and dance my love".

Mariacaipirinha, de Carlinhos Brown. No podía faltar. A disfrazarse y a disfrutar.

La vida es un carnaval, de Celia Cruz. Una de las canciones que siempre reina en los karaokes, un himno que todos hemos bailado. "Que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando".

Guantanamera, de Wyclef Jean. Con aparición estelar de la reina Celia Cruz, el ex-Fu-Gees nos invita a gozarnos este carnaval, tal y como decía en su otro tema, Party Started.

Fiesta, de Bomba Éstereo. "Que se prendió la fiesta, que estamos en carnaval". Y si colabora Will Smith, es tan festiva y apropiada como lo es otro de sus temazos, Carnavalera.

L'amour Carnaval, de Sébastien Tellier. Porque el carnaval se le puede celebrar cantándole en todos los idiomas. Turno para el francés.

Me sobra carnaval, de Los Enemigos. "Voy derecho al desguace, con mi nuevo disfraz, voy vestido de barbaridad. Derechito al baile, me sobra carnaval, estate quieto, que bailas fatal..."

Carnival, de Eric Clapton. "Come with me, come with me,to the carnival, to the carnival." ¿Quién se resiste a esta invitación?

She's a carnival, de Siouxsie and the Banshees. ¿Quién dice que los carnavales no pueden tener su punto punk?

Carnaval, de Camilo Sesto. "Un carnaval mi vida es, siempre que me enamoro, sale todo al revés".

It's carnival time, de Elvis Presley. Y si él lo anuncia, no le vamos a contradecir.

The carnival is over, de Boney M. Porque toda fiesta siempre llega a su fin.