Sebastian Yatra, Rauw Alejandro, Manuel Turizo - TBT [2020]

¿Alguna vez has sentido que tu corazón late más fuerte al recordar a esa persona que lo ocupó? Ese amor del pasado del que no consigues olvidarte y que protagonizó muchos de los momentos más importantes de tu vida. Tranquilo/a porque no eres el/la único/a.

Sebastian Yatra, Rauw Alejandro y Manuel Turizo han unido sus voces para llevar esta historia a TBT, una canción de ritmos latinos con una melodía pegadiza. Una historia que se ve reflejada a la perfección, no solo en su letra, sino también en su videoclip.

En estas imágenes, dirigidas por Simon Brand y Daniel Durán en Los Ángeles, vemos el crecimiento de una pareja que se enamora desde niños, pero la vida los separa. Con el tiempo, ella forma parte de una relación tóxica y recuerda con anhelo y nostalgia los momentos que compartió con este primer amor. Un amor que no se olvida.

Como era de esperar, la acogida de este tema ha superado cualquier expectativa. Con tan solo unas horas de vida ya supera los 3,5 millones de visualizaciones y se posiciona en el Top 10 de las tendencias de Youtube. ¡Un nuevo éxito para Yatra!

Y es que el colombiano se ha convertido en un cosechador nato de hits internacionales. Prueba de ello son temas como Runaway, Ya No Tiene Novio y No Hay Nadie Más. Y claro, si lo unes al imparable talento de Rauw Alejandro y Manuel Turizo, el éxito está más que asegurado. Aunque no son los únicos que han colaborado en TBT.

La canción fue escrita por nuestros protagonistas junto a Sech, Cali y El Dandee, Andrés Torres y los hermanos Julca, y producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo. ¡Combo perfecto!

Y tú, ¿ya la has escuchado?