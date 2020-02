Katy Perry se desmaya en mitad de un programa y lo comparte en redes sociales

Desde que Katy Perry se convirtió en jurado de American Idol ha sido uno de los principales reclamos del talent estadounidense. La cantante de Never Really Over siempre tiene un comentario ingenioso, una divertida salida de tono o una conversación con algún concursante que acapara la atención.

Ahora, la diva pop es noticia por haberse desmayado en la última entrega de American Idol. ¡Y no nos extraña! En el vídeo que ha compartido la propia cadena (ABC) en sus canales, podemos ver todo el suceso. En un primer momento Katy asegura a sus compañeros de jurado (Luke Bryant y Lionel Richie) que está oliendo a gas y que empieza a dolerle la cabeza. Después podemos ver cómo todo el equipo del programa es evacuado por los bomberos, momento en el que Perry se desmaya y cae al suelo.

Pero no os preocupéis, que la cantante ha estado todo el rato bien. De hecho, en el suelo se puede ver como se le escapa una pequeña sonrisa. De hecho, se trata de una broma de la californiana que ha querido llamar la atención de los espectadores de American Idol a través de los avances del programa. Y es que finalmente, cuando se ha retransmitido el capítulo completo, se ha podido ver que Perry estaba fingiendo en todo momento.

De hecho, en sus cuentas de Twitter y de Instagram ha compartido un divertido momento de la grabación. En él, vemos a Perry en el suelo, tumbada y cogiendo el móvil. “Yo, avisando al grupo del chat de todo el drama en tiempo real”, ha escrito la estrella. Sin lugar a dudas, Katy ha robado el show, convirtiéndose en la protagonista del programa.

¿Qué nuevas sorpresas nos dará Katy Perry en esta nueva temporada del programa? ¡Seguro que más de una!