Cara Delevingne deja por mentiroso a Justin Bieber y aplaude a Rihanna

Cara Delevingne ha estado muy activa en redes este fin de semana y no se ha cortado un pelo a la hora de criticar a Justin Bieber y apoyar las palabras de Rihanna. Una de cal y otra de arena para las celebrities. Y es que ya sabemos que la modelo no tiene reparos en expresar lo que siente sin ningún tipo de filtro.

El primero fue Bieber. Está en plena promoción de su nuevo disco y se pasó por el programa de James Corden. Allí se enfrentó a esa sección en la que tiene que contestar una pregunta incómoda o comer algo asqueroso. Ante un plato de pene de toro, el cantante decidió contestar a la pregunta sobre cuáles eran las mejores amigas de su mujer.

Kendall Jenner, Gigi Hadid y Cara Delevinge. Ese fue el orden que propuso el cantante. Dijo que con la que más relación tenía era Kendall, que a Gigi ha veía a veces y que con Cara no tenía ningún tipo de relación.

Parece que la modelo no está de acuerdo con las palabras de Justin y decidió expresarlo en redes. Colgó el vídeo de esa sección junto a un par de fotos de ellos juntos. “Ahora vs antes. Si no tienes nada en contra mía, entonces, ¿por qué no me desbloqueas? Te quiero Hailey Bieber, él debió haberse comido el pene de toro”.

Zasca lanzado que puede que haya generado alguna discusión en el joven matrimonio… o puede que no. El caso es que no es la única celebritie sobre la que se ha pronunciado Cara este fin de semana. También ha tenido palabras para Rihanna, aunque mucho más agradables.

La cantante recibió el premio del presidente en la 51ª edición de los NAACP Awards. “Rihanna no solo ha disfrutado de una carrera innovadora como artista y músico, sino que también se ha distinguido como una funcionaria pública estelar”, aseguró Derrick Johnson, presidente y CEO de NAACP.

“Desde sus logros comerciales a través de Fenty, hasta su tremendo historial como activista y filántropa, Rihanna personifica el tipo de carácter, gracia y devoción a la justicia que buscamos destacar en el Premio de nuestro Presidente”, añadió el máximo representante de estos premios que buscan premiar el avance de la cultura negra.

Cara no dudó en recoger unas palabras del discurso de la cantante: “Solo podemos arreglar este mundo juntos. No podemos hacerlo divididos. No puedo enfatizar eso lo suficiente. No podemos dejar que la insensibilidad se filtre”.

“Gracias por sus poderosas palabras Rihanna, eres un icono y una inspiración para todos nosotros”, aseguró en esas mismas redes en las que poco antes lanzaba un zasca a Bieber.