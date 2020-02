La hija de Steven Spielberg quiere debutar en el cine para adultos

El debate sobre el peso de algunos apellidos en jóvenes de todo el mundo daría para gastar ríos y ríos de tinta pero en contadas ocasiones las celebrities que han sido padres apoyan a sus hijxs hasta las últimas consecuencias en sus decisiones por controvertidas que puedan ser. Es el caso de Steven Spielberg cuya hija Mikaela, ha decidido dedicarse al cine para adultos.

Tras comunicarle la decisión a sus padres, que respaldan a la joven de 24 años en su decisión de ser actriz porno (al menos según la versión de la propia Mikaela), la hija del 'Rey Midas' del cine ha dado una exclusiva al diario The Sun en el que habla sobre el proceso que le ha llevado a dar el paso.

"Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada" explica al rotativo británico.

Hasta el momento Mikaela Spielberg había subido algunos vídeos mostrando partes de su cuerpo a algunos de los más populares sites de pornografía pero al carecer de la licencia de trabajadora sexual en Tennessee tuvo que eliminarlos. La joven parece sentirse orgullosa de su cuerpo después de una infancia en la que sufrió bullying: "De niña era un poco mimada, pero responsable, y mis padres me criaron con los valores del trabajo duro y la dignidad humana. En el colegio me acosaron por mi apellido y por mi peso, pero cuando crecí he tenido quien me ayudara".

La futura actriz porno considera que su debut en el cine para adultos es lo mejor para lograr su independencia económica: "No puedo seguir dependiendo de mis padres, o incluso del Estado. No es que haya nada malo en eso, es simplemente que yo no me siento cómoda. No hay nada de malo en usar su cuerpo para mantenerse".

Mikaela Spielberg ha asegurado que no rodará escenas en cámara por respeto a su prometido por lo que en sus vídeos ella será la única intérprete. Su nombre artístico será Sugar Star.

Hay que recordar que otra de las hijas de Steven Spielberg, Destry Ally, también se dedica a la industria del entretenimiento como modelo.