Katy Perry canta una de las canciones más míticas de Lady Gaga

“My mama told me when I was Young. We are all born superstars”, comienza una de las canciones más míticas de Lady Gaga. Born This Way se estrenó en 2011 y se convirtió en una de las canciones más representativa de la diva pop. Sus Little monster la convirtieron en un himno que celebraba la diversidad y lo bueno de ser distinto. Vamos, que el tema ya es historia.

Ahora, nueve años después de que el tema sonase en todos los rincones del mundo, ha sido Katy Perry quien ha cantado una pequeña parte del estribillo. La californiana, que vuelve a ser jurado de American Idol en su nueva temporada, estaba escuchando a una de las participantes que entonaba Born This Way.

“Para”, le dijo e interrumpió a la joven. ¿Y qué hizo después? Le demostró cómo tenía que cantar este tema: con fuerza. “I'm beautiful in my way Cause God makes no mistakes”, entonó la californiana.

Lo hizo de tal manera que todos los presentes del plató se quedaron sin palabras. ¡Y no nos extraña! La artista demostró que puede cantar perfectamente a capela y hacerlo de maravilla.

Que Katy Perry haya cantado esta pequeña parte de Born This Way es muy significativo para el fandom de Gaga y el suyo propio. ¿La razón? Cuando se estrenó la canción, la propia industria enfrentaba a las estrellas, comparándolas todo el rato. Por suerte, las dos divas, aunque han tenido sus propias diferencias dentro del sector, nunca se han llevado mal. De hecho, Lady Gaga aseguró hace unos meses que ambas crecieron en la música al mismo tiempo.

A nosotros nos encanta ver a Katy Perry cantando un tema de Lady Gaga. Sin lugar a dudas, una manera de olvidar el pasado.