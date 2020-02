Hay algo que no puede faltar para Rosé (BlackPink) antes de un concierto

Todos tenemos debilidades. Sí, hasta esa persona tan fuerte que tienes en la cabeza. Esa también tiene su propia kriptonita.

Rosé, la integrante de la girlband de K-Pop BLACKPINK, es una de ellas. La cantante ha admitido para sus seguidores en Instagram que hay algo que no puede faltar antes de salir al escenario, y créenos, te sentirás verdaderamente identificado/a.

La Nutella untada en una tostada es la perdición de nuestra protagonista. Así lo ha admitido, como mencionamos en líneas anteriores, en su publicación de Instagram. En ella, la joven comparte dos selfies mientras disfruta de este manjar y sí, parece la más feliz del planeta Tierra. "¿Quién no ama una buena tostada con Nutella antes de un concierto?", señaló en su descripción.

Su confesión ha causado revuelo en las redes sociales. Algunas celebrities y amigas de la artista no dudaron en compartir su reacción. Entre ellas leemos a Halsey, quien le animó a untar aún más Nutella sobre su tostada y claro, no tardó en recibir mensajes que apoyaban su idea.

Rosé y sus compañeras se han convertido en algunas de las artistas más solicitadas de la industria. Aunque sus seguidores llevan varios meses de sequía musical, y eso es algo con lo que desean acabar muy pronto.

¿Será Nutella el nombre de uno de sus próximos proyectos? No cabe duda de que se habrá convertido en objeto de inspiración, al menos, para una de sus integrantes. Nutella in your area!