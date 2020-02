Sofía Vergara se despide de ‘Modern Family’ entre lágrimas y con una canción

Después de once temporadas, más de 200 capítulos y habiéndose convertido en una de las comedias más exitosas de los últimos años, Modern Family dice adiós a sus incondicionales seguidores con un episodio final que se emitirá el próximo 8 de abril.

Será entonces cuando los espectadores podrán despedirse de los Dunphys y a los Pritchetts. Sin embargo, los protagonistas de la comedia ya han grabado el desenlace de la serie y han compartido en sus redes sociales cómo han vivido en el set de rodaje este final después de once años trabajando codo con codo. Especialmente emotivo es el vídeo que ha colgado Sofía Vergara en Instagram. Entre lágrimas y cantando el tema Good Riddance (Time Of Your Life), la actriz se despide para siempre de Gloria, su personaje, rodeada de todo el equipo artístico y técnico de la ficción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 21 Feb, 2020 a las 9:59 PST

Ariel Winter también ha querido despedirse de Modern Family con este mensaje: "En unas pocas horas terminamos de hacer Modern Family y me despediré del progreso que he conseguido durante una década. ¡Adiós trailer! ¡Adiós Álex!".

Sarah Hyland, la actriz encargada de dar vida a Haley, también le ha dedicado unas bonitas palabras a todos aquellas que la han acompañado en la que ha sido la aventura profesional más importante de su carrera: "Amo a estas personas con todo mi corazón. 11 años juntos son la prueba de que se puede crear hermanos de por vida. Siempre seremos Dunphys y siempre nos tendremos el uno al otro".

"Pasaron 11 años entrando y saliendo de esta puerta en un instante", ha comentado Eric Stonestreet, Cameron en Modern Family, en una instantánea en la que aparece frente a la puerta de salida del set de grabación.

"Celebrando 11 años de trabajo duro y amor con el mejor elenco y equipo". Estas fueron las palabras que ha dedicado Nolan Gould (Luke Dumphy) a sus compañeros de reparto.

Julie Bowen, Claire en la ficción, tampoco ha querido faltar en redes sociales, aunque ha preferido acompañarse en la fotografía con sus dos hijos por una buena razón: "El viernes pude cerrar 11 años de Modern Family con algunas de mis personas favoritas, dos de las cuales estaban en mi barriga en el primer episodio. ¡Qué paseo tan glorioso!".