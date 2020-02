“Lo más valioso que tengo”: lo que Pablo Motos no puede mirar tras el fallecimiento de su madre

La presentadora Mamen Mendizábal visitó este lunes El Hormiguero para presentar Palo y astilla, el nuevo programa de laSexta que parte de la siguiente premisa: "¿Qué le dirías a tu madre su pudieras volver a verla viva?".

Nada más empezar la entrevista, Mamen Mendizábal le preguntó a Pablo Motos qué recuerdos tenía de su familia y fue entonces cuando Pablo Motos relató un duro testimonio sobre su madre, que falleció en diciembre de 2018

"Cuando se murió mi padre sabía que esto iba así, que me iba a ir quedando solo", empezó diciendo Motos. "Pero cuando se murió mi madre no me lo creía. Y no quería tener nada de ella".

Sin embargo, la hermana del presentador de El Hormiguero le dio algunos objetos de su madre para que los tuviera de recuerdo, entre ellos una foto que todavía no es capaz de mirar. "Sobre todo hay una fotografía que no me atrevo a mirar, una foto en la que mi madre está embarazada de mí. Es lo más valioso que tengo en mi casa".

'El Hormiguero', lo más visto

Antena 3 arrancó la semana logrando de nuevo ser lo más visto de la televisión con El Hormiguero. El programa que presenta Pablo Motos se situó este lunes como el espacio más seguido al reunir a 2.683.000 espectadores, con un 15,7% de cuota de pantalla.

Además, el espacio, que recibió la visita de Mamen Mendizábal, obtuvo el minuto de oro del día a las 22:49 horas con 3.679.000 espectadores. La emisión arrasó entre todos los públicos, destacando en Jóvenes, con un 16,8% de cuota, así como entre los espectadores de 45 a 54 años, con un 18,9%.