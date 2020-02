Qué oculta la noticia de que Jackie Chan ha sido infectado por coronavirus

Algunos medios asiáticos han dado la señal de alarma y han indicado que el actor Jackie Chan podría haber sido infectado con el coronavirus. Las redes se han puesto como locas y la noticia se ha viralizado con rapidez.

Sin embargo, lo cierto es que esa "primicia" se trata, a priori, de uno de (tantos) bulos sobre enfermedades y muertes de celebridades. No es la primera vez que le pasa a Jackie Chan ni, probablemente, será la última.

Según han indicado algunos medios chinos, el actor acudió el pasado 21 de febrero a una fiesta privada junto a varios agentes de policía para celebrar el retiro de un veterano. Una fiesta en la que cuatro asistentes resultaron estar infectados por el virus, también conocido como COVID-19.

Estos medios han señalado que Chan, el director Eric Tsang, el cantante Alam Tam y el actor Alex Fond, que acudieron a la reunión, habían sido puestos en cuarentena para realizarles un chequeo médico y contrastar si realmente han sido infectados con el coronavirus. Hasta circuló un vídeo de un asistente hablando con Chan fuera de plano como prueba para certificar que la estrella había acudido a esa reunión.

Todo tiene que ver con las protestas de Hong Kong

La realidad es bien diferente: al parecer el mítico actor y acróbata ha apoyado a la policía china y su "brutalidad policial" durante las protestas de Hong Kong. Para desacreditar su figura, circuló por las redes sociales la noticia de que el actor, dada su buena sintonía con las autoridades del país y su apoyo a las fuerzas del orden durante la crisis, había acudido a esa reunión para demostrarles su simpatía.

Con cierta malicia se trató de desgastar su figura pública y condenar su simpatía al régimen comunista de Xi Jinping. Lo del coronavirus llegó después, cuando un usuario de Twitter alertó de que estaba infectado a raíz de esa reunión policial, que se produjo en una marisquería y donde sí que acudieron varios infectados que han sido puestos en cuarentena.

No sabemos realmente si Chan ha sido (o no) infectado con la neumonía de Wuhan, pero desde luego no ha sido por acudir a esa fiesta y, por lo que sabemos hasta ahora, su vida no corre peligro.

De hecho, ha sido una de las celebridades más comprometidas con los afectados por el virus: a principios de febrero ofreció 142.000 dólares para quien encuentre la cura contra el virus.