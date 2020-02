Disney lanza su nueva colección de vestidos de novia inspirados en las princesas

Una boda es una celebración mágica, un día que permanecerá en tu mente por y para siempre. Pero no hay límites para la magia. Tanto es así que ahora puedes, incluso, convertir esta importante celebración en un cuento propio de Disney. Y no, no exageramos.

La firma de vestidos de novia Allure Bridals ha colaborado con Disney para lanzar la colección más mágica e idílica. Vestidos inspirados en las princesas más populares del mundo perfectos para todas aquellas que se niegan a crecer.

Esta colección está formada por 16 vestidos cuyos precios rondan desde los 1.200 hasta los 10.000 dólares, y con tallas desde la 0 hasta la 30. Vestidos con los que, si te consideras una fan de la factoría de Walt, protagonizarás un verdadero flechazo. Ariel de La Sirenita, Aurora de La Bella Durmiente, Bella de La Bella y la Bestia, Jasmine de Aladdin, Rapunzel de Enredados, Tiana de La Princesa y el Sapo, Cenicienta, Pocahontas y Blancanieves son las inspiraciones de esta única y cautivadora colección.

Así lo ha informado la firma de moda en su página web, en la que ha desvelado los bocetos de todos y cada uno de estos proyectos. Proyectos que cuidan todos y cada uno de sus detalles, todos inspirados en las películas de nuestras protagonistas. La cola de sirena en el vestido de Ariel o las flores en el de Tiana son algunas de estas pequeñas partes. Aunque tendremos que esperar a abril de este año para conocer todos estos bocetos en la New York Bridal Fashion Week.

"Muchas novias crecen admirando a su princesa Disney favorita y las inspiran en su día a día, su vestimenta y sus historias de las películas clásicas", explica el CEO de Allure Bridals, Kelly Crum. ¡El creador de un sueño para millones de novias alrededor del planeta!

Esta colección de vestidos de novia formarán parte de Disney Fairy Tale Weddings & Honeymoons, la compañía que se encarga de convertir tu boda en un auténtico cuento de hadas desde el principio hasta el final. Puedes desde organizar tu pedida de mano hasta celebrar la luna de miel en los rincones más exóticos del globo terráqueo.

No es la primera vez que una boda irrumpe en la programación de algún parque Disney para protagonizar un momento mágico. Pero ahora, con esta nueva colección de idílicos vestidos de novia, puedes montar tu propio cuento desde cero.