Alejandro Sanz toca almas en su concierto de Buenos Aires

“El único problema de ir haciendo conciertos es que se va acabando la gira”. Esta es una de las frases de Alejandro Sanz que describe cómo vive él los conciertos. El pasado 13 de febrero retomó la gira latinoamericana y tiene fechas hasta el próximo 14 de marzo. En muchas de ellas, ya ha colgado el cartel de ‘entradas agotadas’. Es lo que ocurrió en Buenos Aires, su parada de este último fin de semana.

Más de 15.000 personas se congregaron en el Hipódromo de Palermo en Buenos Aires (Argentina) para disfrutar de lo que el cantante ha descrito como “lanzar notas al aire para poder tocar almas”. Él, sin duda, ha tocado muchas y lo sigue haciendo cada vez que pisa un escenario.

Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 24 Feb, 2020 a las 2:10 PST

Arrancó el espectáculo con Hoy que no estás y le siguieron canciones como Azúcar en un bowl, Aquello que me diste o No tengo nada junto a Paty Cantú.

Más de dos horas de conexión con un público que cayó rendido desde el primer acorde y que disfrutó de los temas de #ElDisco mezclados con algunos clásicos del madrileño. De todas ellas quiso dedicar a Buenos Aires Llega, llegó, Soledad que llenó de emoción el estadio.

“La perfección tiene muchas definiciones, y entre ellas, la noche del sábado. #Argentina como te quiero ❤️ #LaGira”, acertaba a escribir Sanz tras el concierto.

Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 22 Feb, 2020 a las 7:32 PST

Esta semana, además, ha anunciado próximas fechas para Centroamérica y ha recibido de su discográfica un disco de oro por las ventas de su último disco que ya ha sido galardonado con 3 Grammy Latinos y un Grammy Award.

Magia, emoción, talento, belleza…son algunas de las palabras que han escogido sus seguidores para definir lo que vivieron en su concierto argentino y no pueden más que dar las gracias por lo que les hizo vivir. Ahora, toca seguir viajando y tocando más almas en otros rincones del planeta.