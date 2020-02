Miriam Rodríguez: “Cuando tienes tantas cosas alrededor, echas de menos lo más simple”

Miriam Rodríguez vuelve con fuerza. Pero eso no es algo nuevo, porque la gallega muestra su potencial en cada una de sus composiciones, actuaciones y en todo lo que hace desde que la conocemos. Hace dos años que terminó su paso por Operación Triunfo y, aunque todo ha pasado rápido, su desparpajo da la sensación de que lleve toda la vida en la industria musical.

Ahora, ha dejado atrás las Cicatrices para resurgir y guiarnos a todos a la dirección de su suerte. No queda nada para que saque a la luz su segundo disco, que tiene ese nombre: La dirección de tu suerte, un trabajo con el que ha querido definirse a sí misma, dar a conocer a la Miriam Rodríguez artista, en su esencia y la que ha demostrado, una vez más, que cuando llegó, lo hizo pisando fuerte y para quedarse.

Miriam Rodríguez, Desperté. / Imagen promocional

Pregunta: ¿Cómo nace Desperté?

Respuesta: Nace de contar la vida misma, de contar ese cambio y esa transición de un año de trabajos, dudas, miedos e inseguridades. Representa una metamorfosis de un cambio. Es una canción que hice con la intención de pensar en el directo, de compartirla y corearla con el público. Es un segundo trabajo en el que estuve un año trabajando en la composición, en la producción y ha sido una especie de liberación, autoterapia. Tiene un mensaje emotivo y al mismo tiempo positivo. Muchas veces te equivocas, pero por muy mal que te salgan las cosas a veces hay que sacar el lado bueno a todo, porque todo te hace crecer y madurar, y Desperté resume un poco todo eso.

P: ¿Qué te ha hecho abrir los ojos?

R: Poco a poco, te das cuenta de que todo va evolucionando, te ves obligada a seguir el ritmo en todo momento, a no bajar la guardia y quieres estar a la altura de todo. Ves que empieza a haber cambios, que empiezas a crecer y madurar gracias a la gente que está a tu alrededor y que te impulsa a eso, y te das cuenta de que si coges las riendas de todo, todo cambia. Está bien delegar, pero cuando tienes tan claro algo, lo que quieres hacer y a donde lo quieres llevar, la mejor para conducir a todas las personas que están a tu alrededor y facilitarles el trabajo, eres tú. Es cuando te das cuenta de que todo cambia y miras con perspectiva el año anterior, y no tiene nada que ver.

P: ¿Quizás tenías miedo a no cumplir con tus exigencias?

R: No exactamente eso porque considero que el primer trabajo fue muy diferente, sobre todo el proceso. En un primer trabajo me apoyé en muchos compañeros de profesión que me ayudaron a iniciarme aquí, y que estoy súper agradecida de que hayan confiado en mi trabajo y en mí, pero este año yo quería dar una vuelta a todo, tener un foco, definir el estilo de Miriam Rodríguez, definirme como artista, mi imagen... Definirlo todo un poco, porque considero que un segundo trabajo es todavía, si cabe, más importante. Es algo que debería definirte a todos los niveles, quizás con el primero puedes navegar un poco más, tener más margen de error porque estás empezando, investigando, aprendiendo, pero este segundo año yo quería dejar claro lo que quería hacer y quien era yo. Y Miriam Rodríguez es la persona que se sube a un escenario con una guitarra y rodeada de su banda.

P: ¿Qué encontraremos en La dirección de tu suerte?

R: De todo. Es un álbum variado que se centra mucho en el pop rock. Desperté es ese pistoletazo de salida que te deja entrever lo que vendrá después. Hay canciones que siguen la línea de Desperté, sobre todo a nivel musical y producción, todo tiene esa línea orgánica de música en directo y de instrumentos reales.

Una vez más hay de todo, porque hay canciones más cañeras y baladas, pero hasta esas baladas son cañeras porque tienen guitarras eléctricas, tienen cuerdas... Baladas muy emotivas que tienen ese punto rock también. Hay de todo: también una canción country folk que yo creo que sorprenderá, a mí me encanta, es bailable... -bailable pensando en Miriam Rodríguez, obviamente no van a salir bailarines al escenario, que me encantaría , pero no es el caso-. Habrá cosas que sorprenderán, espero que para bien, y que gusten porque yo tenía muchas ganas, y sobre todo tenía muy claro lo que quería hacer en cada canción. Cada canción es un mundo, pero dentro de ese mundo todo tiene una coherencia.

P: Si pudieras elegir una canción, ¿cuál sería?

R: No me quedaría en concreto con ninguna porque cada una ocupa un lugar importante, cumple su función, aporta un sentimiento y algo totalmente diferente. No hay ninguna canción que te lleve al mismo punto ni que hable de nada parecido.

P: Y también habrá algo en inglés...



R: Hay una canción en inglés que la compuse estando en Londres. Habla del sentimiento de estar lejos de tu casa, de cuanto echas de menos a la gente que está a tu alrededor, de lo mal que lo pasas. Yo que soy una persona tan familiar, tan cercana, tan de mi tierra... Cuando tienes tantas cosas alrededor, lo que más echas de menos es lo más simple, lo más básico, lo más de piel. Es en inglés, pero te transporta igual a eso. Se nota mucho que es una canción mía, que lleva el sello de Miriam Rodríguez aunque sea en inglés. La letra en castellano no me funcionaba igual. Yo creo que sorprenderá, tiene un rollo diferente.

P: Tu primer disco ya incluía Passengers

R: No tiene absolutamente nada que ver con Passengers. Cuando se destapó que había una canción en inglés, vi en comentarios que el recuerdo de una canción en inglés es esa, Passengers, pero no era Miriam Rodríguez como lo es Home. Lo primero, porque no estaba compuesta igual, esta canción lleva mi sello porque la letra es mía, y sobre todo porque las melodías de la canción llevan la coherencia y el sentido que hay en el disco. Aunque luego tiene un rollo muy guiri y en la música se percibe ese rollo de fuera, te lleva a otro punto completamente diferente a Passengers.

P: Va a ser complicado superar No, con Pablo López, pero, ¿tendremos alguna colaboración en este disco?

R: De momento no, no hay colaboraciones en este álbum. Me encantaría hacerlas pero yo creo que las colaboraciones surgen, ya sea de las canciones del disco en una posible reedición, o no, de una canción nueva más adelante. También se quedaron muchas canciones fuera, pero en este caso no surgió, no hubo la circunstancia y se decidió que fuese así. Te puedes quedar todavía con el No (ríe).

P: ¿Cuánto queda para que tenerlo en nuestras manos?

R: Inevitablemente queda poco, porque estamos a casi marzo y el 2 de mayo iniciamos la gira, así que este año sí que está previsto sacar el álbum con cierto margen antes de iniciar la gira, para que se puedan aprender las canciones. Queda poco, pero entremedias sale algo. No va a haber parón de Desperté a La dirección de tu suerte. Ha salido el single, habrá otra cosa en medio, y automáticamente llegará el álbum, o sea que no va a dar tiempo de dormirse para volver a despertar (ríe).

P: ¿Cómo va a ser la gira? Cuéntanos...

R: La gira estamos preparándola. Todavía no tenemos el repertorio definitivo, pero iniciamos ya los ensayos. Estamos muy contentos porque todo funciona muy bien, se intentó hacer el álbum muy fiel a lo que está en el show, porque estoy rodeada de grandes músicos, y a mí me gusta que la banda esté implicada, tenga protagonismo cada uno en su lugar, con su instrumento pueda disfrutar y lucirse. A nivel imagen también ha cambiado, estamos trabajando en una nueva producción. Intentaremos cuidarlo mucho todo para que, dentro de las posibilidades que tenemos, sea todo muy cuidado y fiel al álbum.

P: ¿Habrá conciertos fuera de España?

R: Ojalá pudiera salir, pero eso no se sabe. Ojalá en un futuro próximo.

P: Después de tu cameo en Vis a Vis, ¿te gustaría volver a ver a la Miriam actriz?

R: Es algo que no descarto, una faceta que a mí siempre me gustó y que siempre disfruté haciendo. Desde pequeñita ya era muy teatrera, me encanta actuar, pero es cierto que yo cuando estoy centrada en algo no me gusta abarcar mucho, porque cuando te tienes que centrar en algo para poder sacarlo adelante, tienes que poner todo de ti. En este caso, para mi es la música, tener la suerte de estar trabajando en un segundo álbum requiere todo de mí, pero no me cierro las puertas. Si, de repente, aparece algo a nivel interpretación y si se pudiera compaginar estaría encantada, porque es algo que disfruto.

P: ¿Qué balance haces desde tu salida del reality hasta ahora? ¿Estás cumpliendo con lo que querías?

R: Pasaron dos años… Es muy heavy mirar atrás con perspectiva y ver todo el tiempo que pasó. El balance para mi es bueno porque al final de todo se saca una lectura positiva. Desde que salí del programa tuve momentos muy duros y difíciles, de remar a contracorriente, porque cuando las cosas no vienen a favor a veces parece que no hay salida. Pero de todo se aprende, sobre todo gracias al público que ha confiado en mi trabajo. Ellos me dieron esa confianza y ese margen para mostrar a la Miriam cercana, la Miriam personal, de ir creciendo a su lado, evolucionando, madurando... Mirar con perspectiva atrás siempre es bueno, creo que sigo siendo la misma persona que era antes, pero con más bagaje en esto y más experiencia. Al fin y al cabo, mi personalidad sigue siendo la misma. Es cierto que aprendes a relativizar, yo soy una persona super impulsiva y quizás ahora mismo me tomo las cosas con más calma, pero yo creo que sigo siendo la misma que era antes, la verdad.

P: Además, cada uno de tus compañeros habéis ido por un camino muy diferente, Nerea por ejemplo está ahora en Tu Cara Me Suena…

R: La vi en algún momento porque no me cuadra muchas veces estar los fines de semana en casa y Tu cara me suena lo dan los viernes, pero si vi la que hizo con Raoul, y de hecho le escribí porque me encantó como lo hicieron. La verdad es que Nerea es una niña que siempre le gustaba mucho hacer doblaje, imitar… y me alegro mucho por ella que le esté yendo bien, que pueda disfrutar, y, ¿qué voy a decir? Si me gusta verles a todos, que hayan cogido las riendas de su carrera y que cada uno tenga su proyección, su momento de disfrutar de esto.

P: Cuando lanzaste el nombre de la gira solo poniendo las iniciales, tus fans barajaron muchas opciones, ¿alguna que te gustase en especial?

R: Me pasé toda la tarde muriéndome de risa. Hubo una que me hizo mucha gracia: la dentadura de tu suegra. Me moría de risa, dije… no puede ser real. Tienen una imaginación… les da para tanto que yo a veces me sorprendo y me lo paso bomba leyendo. Son cosas que no se me hubiesen ocurrido ni a mí, son muy buenos, esa para mí fue top, de hecho la publiqué en stories.

P: Una meta que quieras conseguir con el próximo disco

R: Yo al final creo que todo pasa por algo y las cosas vienen solas. Estoy con la conciencia tranquila y orgullosa del trabajo que se ha hecho. Que venga lo que tenga que venir. Ojalá poder disfrutar de una gira de un año y medio, poder alargar lo máximo posible este trabajo, disfrutar de cada canción y que dure mucho, pero eso al final nunca se sabe porque ya no depende de mí. El trabajo está hecho y las cosas vendrán como tengan que venir.

P: ¿A qué canción estás enganchada ahora mismo?

R: Si me preguntas ahora... + de Aitana y Cali y el Dandee, aunque últimamente se me está mezclando con Tusa. Es muy pegadiza. Es verdad estuve tres semanas escuchando + todos los días, pero en el gimnasio igual, en la cinta 25 minutos repitiéndolo. Soy muy personaje, ¿eh?