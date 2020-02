Jax Jones, Martin Solveig (Europa), RAYE - Tequila [2020]

La simpatía y el excentricismo son dos de los elementos más característicos de Europa. El grupo de música electrónica formado por Jax Jones y Martin Solveig han protagonizado muchas de nuestras fiestas, y así continuarán haciéndolo, sobre todo, tras el lanzamiento de su tema Tequila.

El dúo se ha aliado con la cantante RAYE para lanzar un tema de melodías pegadizas y un videoclip que sigue el estilo del grupo: pintoresco, alegre y excéntrico.

Tequila llega con unos ritmos electrónicos con el sonido del saxo y los toques del soul que aporta la propia RAYE y que lo hace inconfundible. En su videoclip, nuestros protagonistas aparecen en un concurso de los 90 en el que, de nuevo, el divertido sinsentido se apodera de todas y cada una de estas escenas.

"Pero, ¿por qué Tequila?", te estarás preguntando. Pues tranquilo/a porque Jax Jones trae la respuesta: "Con frecuencia uso tequila como sustituto del café para romper el hielo y soltarnos. Raye y yo hicimos lo mismo cuando compusimos You Don’t Know Me – nos lo pasamos bomba ese día en el que comenzó esta amistad tan familiar que tengo con mis colaboradores".

Así es. No es la primera vez que escuchamos a nuestros protagonistas en un mismo tema. Ya lo hicieron con You Don't Know Me, una canción que cayó en manos del talento de RAYE y del ingenio de Jax Jones. Esta vez se une Martin Solveig para aportar la picardía.

Y es que Jones se ha asegurado de comenzar el 2020 por todo lo alto. Tanto es así que el lanzamiento de este tema abre una amplia lista de shows en los que hará vibrar a su ejército de seguidores. Una gira por el Reino Unido que dará el pistoletazo de salida el 3 de marzo de Norwich y que contará con la participación de algunos de sus amigos. Ella Henderson, Martin Solveig y RAYE son algunos de ellos.