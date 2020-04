Maikel Delacalle x LOS40 URBAN - El ritmo de la calle (video oficial)

El artista tinerfeño Maikel Delacalle, autor de temas como Replay, Ganas, Quién Soy o Con tó, se ha unido a la familia de LOS40 para apadrinar el lanzamiento de LOS40 Urban, la nueva radio donde la música urbana cobra una nueva relevancia.

Y lo hace aportando su arte para dar forma al vídeo oficial de lanzamiento de LOS40 Urban, titulado El ritmo de la calle (míra el vídeo más arriba). El artista pone letra y flow a este tema ¡que no puede ser más pegadizo! Sobre su implicación en el proyecto, hablamos con el cantante y compositor, que tiene muy claro que hacía falta una radio como LOS40 Urban en España.

LETRA DE 'el ritmo de la calle' Maikel Delacalle. / LOS40 Urban Tu música, tu música En to los laos Tu música, tu música, Marcando tendencia, fluir Ritmo urbano para tí Te va a gustar Número 1 en el país Urban music, urban music Te va a gustar Número 1 en el país El movimiento de la calle Está pegado Esta es la music que se oye En todos laos Seguimos marcando tendencia Es obligao Generación Z Prende la fiesta Y Bienvenido a LOS40 Urban Bienvenido a LOS40 Urban

¿Por qué es importante esta radio para la música urbana?

Para hacer llegar nuestra música a mucho más público. Nosotros, por ejemplo, tenemos a muchos seguidores en las redes sociales, pero mucha de la música urbana no suena en las radios. Así que para llegar más lejos, para llegar a públicos diferentes.

¿Cómo te involucraste para dar forma a este tema?

Siempre he tenido un trato increíble con vosotros y cuando me mandaron la propuesta me preguntaron si estaba interesado. Escuché por encima la instrumental, me pareció que era movida, que podía hacer algo diferente ahí. Me dieron unos conceptos. Como punto de partida, lo urbano, la música de la calle y, sin exagerarte, fueron 20 minutos de composición y grabación.

La canción es muy melódica y realmente cualquier otra persona la hubiese hecho muy recta, pero yo utilicé mi parte del sampling, del rapeado… y estoy contento con el resultado.

¿Cuál es tu parte favorita del tema?

Para mí cuando comienza la parte más rápida, la que dice: “el movimiento de la calle está pegao, la música se oye en to’ los laos / Está marcando tendencia / Es obligado. Generación Z /Prende la fiesta! Es la parte que más me gusta a mí por el cambio ritmo.

Sobre LOS40 URBAN

LOS40 Urban es la nueva marca de LOS40 dedicada a los amantes de los géneros urbanos. LOS40 conecta así con un público más variado; amplía su oferta de estilos musicales y consolida a LOS40 como el ecosistema radiofónico musical más diverso y con la comunidad de seguidores más amplia del momento.

La nueva emisora de la radio líder integrará todos los éxitos actuales del sonido urbano y los mejores clásicos del género dance Hall, mombathón, reggaetón, old school, trap, trap latino, bachata, latin dance, pop urbano y latino y dembow, ya consolidados a nivel internacional y nacional.

Sobre Maikel Delacalle

En los últimos años, Maikel Delacalle se ha convertido en uno de los artistas urbanos más importantes a nivel nacional. Su increíble sensibilidad para las letras, la pegada de su música y el compromiso que destila en su canciones lo han posicionado como una figura clave de la música dentro y fuera de nuestro país.

Maikel Delacalle, el día de la grabación de El ritmo de la calle para LOS40 Urban. / LARA ÚBEDA

El año pasado recibió el disco de platino por su single Replay y viene pisando fuerte con sus últimos singles Con To y Quien Soy junto al Venezolano Akapellah. Este año acaba de lanzar el remix de Quisiera junto a Rafa Pabön y Justin Quiles, y también está preparando canción con Manuel Turizo, que verá la luz próximamente.