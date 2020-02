Violación y secuestro. Duffy comparte su traumática experiencia

En 2008 descubrimos una de esas voces prodigiosas que nos hacían pensar en un neo soul que podría eclipsar el éxito de otras que también despuntaban en ese momento como Amy Winehouse o Adele. Se trataba de una joven galesa que procedía del mundo rural y había logrado impactar al mundo con su Mercy, un alegato a la libertad sexual.

Con aquel temazo que nos puso a bailar a medio mundo, Duffy consiguió ser nº1 de ventas y despachar 9 millones de ejemplares de su álbum debut. Pero luego, todo aquello se esfumó. Muchos pensaron que se trataba de un ‘one hit wonder’, una de esas artistas de un solo éxito.

Pero costaba creerlo porque realmente tenía un talento y una voz prodigiosa. Ha pasado más de una década y aunque volvió a publicar un disco que pasó sin pena ni gloria, ahora, se ha decidido a contar, qué es lo que sucedió realmente y, la verdad, nos ha dejado impactados.

“No podéis imaginaros la cantidad de veces que pensé en escribir esto. La forma en que lo escribiría, cómo me sentiría después. Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que me emociona y libera para hablar. No puedo explicarlo”, comienza escribiendo en un extenso texto que ha querido compartir en sus redes sociales.

“Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista contactó conmigo, encontró la manera de comunicarse conmigo y el verano pasado le conté todo lo que había sucedido. Fue amable y fue increíble poder hablar finalmente”, relata sobre una de las razones que podría haberla ayudado a dar ese paso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @duffy el 25 Feb, 2020 a las 10:12 PST

Por fin ha confesado cuál es la razón por la que se alejó de la música y de la vida pública y hay que reconocer que es espeluznante: “La verdad es que, y confía en mí, ahora estoy bien y segura, fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación llevó un tiempo. No hay una forma ligera de decirlo”.

Sin duda, una experiencia que marca y de la que cuesta recuperarse, pero ella, parece que lo ha hecho. “Puedo decirte que en la última década, durante miles y miles de días me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente y el sol ahora brilla. ¿Te preguntas por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y lentamente se rompió”.

Esto parece que no ha hecho más que empezar y parte de esa recuperación parece que pasa por contarlo todo. Ha anunciado que en breve se publicará una entrevista contando toda esta experiencia y ha invitado a la gente a que le haga preguntas que intentará responder.

Eso sí, ha pedido algo, que dejen a su familia tranquila, “por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva”.