BLACKPINK publica su nuevo proyecto

El K-Pop es un fenómeno imparable, y artistas como BlackPink lo confirman. Desde que las chicas debutaron en la industria allá por 2016, han revolucionado las listas de éxitos internacionales con sus lanzamientos. Uno de ellos fue Kill This Love, cuyo videoclip ya supera los 748 millones de visualizaciones. ¡Una locura!

Pero desde su publicación han pasado ya diez meses, y a sus seguidores no les quedan uñas para morder. Quieren nuevos proyectos de su grupo favorito, y los quieren ahora. Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo han cumplido con el deseo de sus fans, aunque no del todo.

La girlband ha anunciado el lanzamiento de una colección con la que, a juzgar por los looks que las acompañan, parecen dar la bienvenida a la primavera. Las flores, al menos, no faltan. Eso sí, no hay rastro de música nueva.

Tal y como informa Soompi, la BLACKPINK'S 2020 Welcoming Collection estará disponible para reservar este 26 de febrero, y verá la luz el 4 de marzo. Pero, ¿qué incluye este nuevo proyecto de las artistas de K-Pop? Una caja, un libro de fotos, un diario, un calendario, un conjunto de fotos en formato tarjeta, un conjunto de fotos de Polaroid, un póster, un DVD y pegatinas son algunos de los productos que encontrarás.

Lo cierto es que no es la primera vez que Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie se reúnen para deleitarnos con una colección de esta índole. Comenzaron en 2019 con unos productos similares a los mencionados anteriormente, pero todos pertenecientes a una era anterior.

Ésta se ha convertido en la única manera de entretener a sus seguidores y lidiar con el nerviosismo por la escasez musical del grupo. ¿Cuándo lanzarán nuevas canciones? Aunque Jennie ya se aseguró de propagar la calma entre sus fans asegurando que "se viene música muy pronto". Así que ahora solo queda esperar y cruzar dedos para que los nuevos proyectos musicales de BlackPink vean la luz pronto.