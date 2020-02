15 tweets de Omar Montes que nos camelan

Omar Montes se ha convertido en una especie de rey Midas del panorama urbano: tema que saca, tema que se desemboca en éxito. A La Rubia Remix o Alocao, se une Más y Más, la colaboración con Ñengo Flow que querrás escuchar una y otra vez.

Pero no solo triunfa con sus canciones, el cantante también revoluciona las redes sociales con sus publicaciones. En Twitter es todo un fenómeno de masas y lo demuestra cada vez que comparte algún mensaje con todos sus seguidores. Es por ello que hemos recopilado algunos tweets que se han ganado un hueco en nuestro corazoncito.

"Consejos para ser feliz. 1: estar conmigo. NO HAY MAS CONSEJOS. Brrrr".

"Hola bb soy tan bellísima persona k si llegas a mi casa y no has comido nos comemos".

"Si lees esto me debes un beso, ahora por seguir leyendo me debes 2 y ahora por lista 3 jaja tú lo k quieres es k te bese ehh ya te pillao".

"Hola bb. Soy el Omar Montes del 2024 y vengo a avisarte de que viene una epidemia de gripe muy fuerte y la única cura que hay... son mis besos".

"Oye eres pilotes?? No, xk?? Xk me encantes".

"Tipos de sal: sal fina, sal gorda, sal yodada, sal conmigo bb te xivo toda brrrr".

"bb si te quedas conmigo prometo k nunca va a faltarte humus del Mercadona tk".

"Bb Si estás conmigo no vas a tener k desconfiar a mi solo me gustas tu y el hummus del Mercadona".

Seré malo en matemáticas pero se k 1/2 es la mitad y en 1/4 es donde deberíamos estar tu y yo ahora mismo té kieruuu chikibeyby — Omar Montes (@omarmontesSr) December 24, 2019

"Bb estoy en Barcelona intentando sacar un billete directo a tu corazón pero me dicen k toditooo está lleno xk me tratas así?? Ya no te extraño... vuelve".

"Para este 2020 quiero que mi madre sea eterna y tu madre sea mi suegra brrrrr".

"Por favor aviso a todas no me pongáis TQM porque pienso k me queréis poner "TE QUIERO MANTENER" y me da por emocionarme, por favor no juguéis así con mi corazón de fresa mis celosas k os amiselo a toaaas".

"A la novia hay que cuidarla xk si no lo hará Gonzalez, y quien es Gonzalez ??? El que entra cuando tú salezz haha te amo mi celosaaa desbloquéame cuando puedas".

Hola bb e visto que te gusta pocoyo, no te gustare un poco yo?? 🤔 — Omar Montes (@omarmontesSr) December 1, 2019

"Las rosas son rojas el viento las mueve quiero k tu seas el 6 y yo sea el 9 bb".

Sin dudas esperamos muchos más tweets suyos en el futuro y que Omar siga camelándonos como mejor él sabe: ¡sacando verdaderos temazos!