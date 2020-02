‘Supervivientes’: Ya tenemos primera pareja 2020

Para hablar de la primera pareja de Supervivientes 2020 hay que empezar primero recordando lo que pasó en Gran Hermano VIP 7. En la casa, Adara Molinero y Gianmarco Onestini comenzaron una relación que mantuvo en vilo a toda la audiencia.

Ella estaba casada con Hugo Sierra y compartían un bebé, motivos que no la permitieron vivir su enamoramiento con libertad. Rompieron cuando salieron de la casa pero ahora vuelven a estar juntos. Hubo algo que le hizo desconfiar a Adara, el testimonio de Ivana Icardi, una concursante que también compartió casa con Gianmarco en la edición italiana y que pretendía desenmascararlo al presentarle como un seductor por interés.

El caso es que los dos ex, Hugo e Ivana, se han convertido en concursantes de la nueva edición de la isla y, también, en la primera pareja en iniciar una relación. Algo que a algunos les ha impactado mientras que otros, lo esperaban.

“Cariños, mimos y abrazos” decía Lara Álvarez en la primera entrega de Tierra de nadie: Supervivientes 2020. Sin duda, era el tema del día. Según sus compañeros de concurso, la pareja llevaba tonteando varios días.

"Todo pasa por algo. Yo al menos lo tomé así, porque si no me deprimo. A parte, si hubiese tenido algo con este chico fuera de Grande Fratello no hubiésemos durado ni dos segundos. Porque una cosa es lo que se vive dentro de la casa y la cara que me mostró es totalmente distinta a la de cómo es fuera. Es un desubicado. En Italia funcionó porque él quedó de niño bueno y de persona que respeta, pero aquí hizo lo mismo. Nada más entrar se fue a por la chica que tenía pareja. Lo único que quiere es tele". Estas fueron las palabras con las que Ivana le explicó a Hugo lo que había sucedido con Gianmarco.

El caso es que los gestos y miradas cómplices dieron paso a escenas más pasionales tanto dentro del agua como en la esterilla durante la noche.

La noche en @Supervivientes ha estado marcada por el apasionado beso entre Hugo e Ivana, mientras tanto Elena, atónita con este acercamiento 🔥 #TierraDeNadie1 https://t.co/my1in3Q2CE — Telecinco (@telecincoes) February 26, 2020

Y claro, sus compañeros no se han quedado al margen. “Ella quiere ser la Gianmarco de Adara”, decía José Antonio Avilés. También ha dicho algo la ex suegra, Elena, que a modo de broma y refiriéndose a Ivana, soltó eso de “¡a ver si el anzuelo te lo vas a comer tú otra vez y te vuelve a pasar lo mismo!”. Yiya, por su parte, aseguraba que “no hay quien se crea el temario”.

Y esas dudas que ha generado esta incipiente relación son las mismas que se han trasladado al plató donde salió a relucir, en varias ocasiones, la palabra despecho.

Habrá que ver cómo evoluciona esta historia que, aunque esperada por muchos, se ha iniciado antes de lo que podríamos haber imaginado.