Danna Paola en ‘La Resistencia’: “Siempre sufrí mucho bullying”

Danna Paola llegó al plató de La Resistencia con un cuchillo en la mano y rajando el sofá de la entrevista. Estaba claro que llegaba con fuerza y ganas de destacar y lo hizo con su rebeldía, sus confesiones y su enorme sentido del humor.

Tras varios chupitos y dejar claro que “he cancelado a Pablo Motos para venir a verte”, comenzó a hablar con David Broncano de cosas tan surrealistas como aquella vez que le dio una bofetada a otra chica.

“Le pegué una bofetada porque me estaba diciendo que yo estaba fea y me molestaba”, explicó, “tenía 7 años y ella 10 u 11. Me enojé y la abofeteé”.

Y es que la mexicana es de armas tomar, o como ella dice, “soy una drama queen”. Y eso es lo que refleja en su personaje de Élite que este 13 de marzo estrena nueva temporada.

Tras convertir al presentador en uno más de la lucha mexicana, ‘Aceite peligroso’, con máscara y todo, confesó una de sus pasiones, al margen de la actuación y la música: “Cocino, me gustan los postres, son super complicados”.

Y ahí llegó una de las revelaciones de la noche: “Hace siete años estuve a punto de retirarme del medio artístico porque estaba harta un poco de todo y quería meterme a estudiar gastronomía en Cordon Blue”.

Reconoció que era una adolescente muy rebelde y que hubo una obra de teatro que cambió su decisión. “Hice Wicked, yo era la bruja verde, inconfundible, y por eso me mantuve en esto y creí en mí como cantante. Siempre sufrí mucho bullying por eso, porque la gente no creía en mí, no me tomaba en serio, fue complicado, pero hoy en día ya sé cocinar, canto y actúo”.

Y un poco de todo eso vimos durante el programa. Vale, no cocinó pero habló de gastronomía, actuó un poco (no puede ser así las 24 horas al día) y cantó su último single, Sodio.

¿Quién no podía creer en ella?