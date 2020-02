Así será ‘Killers of the Flower Moon’, lo nuevo de Scorsese con DiCaprio y Robert De Niro

Martin Scorsese dirigió a Leonardo DiCaprio en El aviador, Gangs of New York y El lobo de Wall Street. A Robert De Niro en Taxi Driver, Toro Salvaje y El rey de la comedia. Entre otras. Ambos aparecieron en un cortometraje suyo, La audición, pero nunca los había juntado en una película. En 2021 esa ausencia pasará a la historia, porque DiCaprio y De Niro serán los protagonistas de Killers of the Flower Moon.

La película será un western, el primero de Scorsese en su larga trayectoria como cineasta. La historia girará en torno a los brutales asesinatos de los supremacistas blancos sobre la población indígena de Oklahoma a principios del siglo XX.

Eso sí, será un western más moderno que aquellas míticas historias de vaqueros de John Ford. Peculiar. "Creemos que lo es", dijo Scorsese. "Hay vaqueros pero también hay coches y caballos", explica. Algunos proyectos como Llega un jinete libre y salvaje de Alan J. Pakula ya incluían estos elementos por estar contextualizados en la época de entreguerras.

Tal y como adelantó el director de fotografía de El Irlandés, Rodrigo Prieto, que repetirá junto al cineasta italoamericano en Killers of the Flower Moon, la película tratará sobre la tribu india de los Osage, a los que se les cedieron varias hectáreas de terreno para vivir en paz tras la invasión blanca en Oklahoma. Sin embargo, se descubrió que tenían petróleo en su zona, se volvieron multimillonarios y "los buitres" blancos llegaron y los destrozaron.

"Era más probable ir a la cárcel por matar a un perro que a un indio", explicó Scorsese, que dice tratar un tema atemporal que se remonta a la conquista de los hititas durante la época mesopotámica. "Es increíble ver cómo esa mentalidad se repite en otras culturas".

Los dos protagonsitas serán Leonardo DiCaprio, cuyo personaje aún desconocemos, y Robert De Niro, que encarnará al tiránico terrateniente William Hale, un hombre malvado que conspira con las autoridades locales de la zona para exterminar a los Osage y hacerse con su territorio.

El escándalo fue tan evidente y terrorífico que para encontrar culpables se creó el actual FBI y se puso al mando a un primerizo J. Edgar Hoover para depurar responsabilidades. ¿Volveremos a ver a DiCaprio encarnando a Hoover, como hizo en la J. Edgar de Clint Eastwood?

Killers of the Flower Moon estará basada en el libro homónimo del periodista e investigador David Grann, autor de The Lost City of Z, cuya obra adaptó James Gray el año pasado.