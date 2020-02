Nick Carter no descarta una gira conjunta de Backstreet Boys y N'Sync

La nostalgia noventera está a la orden del día. Echamos mucho de menos ciertas series de televisión, formas de vestir y, por supuesto, a las grandes bandas con las que llenábamos carpetas y cantábamos hasta la saciedad.

Buena prueba de ello es que grupos como Spice Girls o Backstreet Boys han vuelto a dar mucho que hablar en los últimos años. De hecho, estos últimos han protagonizado una gira con la que nos hicieron vibrar con los mejores éxitos de su historia y también con sus nuevas canciones.

Ahora, vuelven a ser noticia por un rumor que, de convertirse en realidad, pondría encima del escenario a dos de las boybands más representativas de toda una época musical: Backstreet Boys y N'Sync.

Durante un programa de televisión estadounidense llamado Watch What Happens Live, el presentador ha preguntado a los 'chicos de la calle de atrás' su opinión sobre una posible gira de N'Sync sin Justin Timberlake. Fue Nick Carter el que contestó: "Tal vez en el futuro, después de que hayamos terminado con nuestra gira mundial, podríamos hacer una gira con Backstreet Boys y los cuatro (miembros restantes de N'Sync), tal vez como un paquete turístico".

Para seguir imaginándonos un encuentro entre ambas bandas, hay que tener en cuanta que sería al terminar su gira internacional DNA World Tour, que tiene fechas cerradas hasta el mes de octubre de este año.

Chris Kirkpatrick, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Justin Timberlake, los miembros originales de N'SYNC, con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 2018. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Para todos los fans de N'Sync, abril de 2019 fue una fecha marcada en el calendario. Fue la última vez que el grupo se reunió, para actuar junto a Ariana Grande en el Festival Coachella. Desde ese momento, todos los que disfrutan con su música no han dejado de pedir una nueva reunión, con o sin Justin Timberlake, algo que sería mucho más complicado, tanto por los intereses como por la agenda del ex componente más cotizado.

¿Sería entonces un problema para los fans que Justin Timberlake no estuviera presente en esta hipotética gira? No hay que olvidar que Backstreet Boys salieron de gira con New Kids On The Block en 2011 con un tour llamado NKOTBSB, y para ese entonces Kevin no estaba con los Backstreet Boys. Además, actuaron conjuntamente en la edición del año anterior de los American Music Awards, con un show bestial.

BackStreet Boys & New Kids On The Block = NKOTBSB

Una rivalidad que no existió

En la entrevista a la que se sometieron, los Backstreet Boys también hablaron de esa supuesta rivalidad que se les atribuyó durante los 90, década en la que más triunfaron. Kevin lo negó rotundamente: "Éramos hermanos; solo que estábamos en diferentes equipos. Fue una competencia saludable”, añadiendo que compartían a Max Martin como el productor musical de las dos agrupaciones, que se podría decir que las creó como potenciales bandas de éxito.