Blas Cantó canta en exclusiva la versión en inglés de ‘Universo’ delante de Netta

Este miércoles, 26 de febrero, ha tenido lugar un precioso encuentro eurovisivo: el de Netta, la ganadora de Eurovisión 2018, con Blas Cantó, el representante de España de este año. La israelí, que se alzó con el micrófono de cristal gracias al tema Toy, le ha dado algunos consejos al murciano para afrontar esta nueva aventura. ¿Quién mejor que ella para darle los tips?

Lo que no sabíamos es que durante el encuentro, además de hablar sobre el festival y otros temas de actualidad como el coronavirus, Blas Cantó iba a cantar por primera vez el estribillo de la versión en inglés de Universo.

Lo ha hecho ante la mirada de Netta y de Tony Aguilar, que también se encontraba en la mesa del estudio presentando el directo. Esta nueva versión, tal y como podemos escuchar, cambia todas las palabras menos “Universo” que sigue estando completamente en castellano. Tal ha sido la emoción de Blas de presentar esta versión que hasta se ha puesto de pie, cogiendo el micro de la mesa. Sin lugar a dudas, ¡un momentazo!

“Put it on me, put it on me, Uni, Universo”, ha cantado Blas. Pero no ha sido el único momento donde ha sonado el tema. El intérprete de Él no soy yo se lo ha enseñado a Netta, quien se ha animado a cantar una pequeña parte de la canción. Ojo, ¡que ha sonado de maravilla. ¡Dale al play y revive el momento!