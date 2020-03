Los libros 📚 que debes leer según Emma Watson y Kendall Jenner

Por todos es conocido que la actriz Emma Watson es una apasionada de la lectura. A nadie nos sorprende escuchar esto. De hecho, el personaje de Bella en la adaptaciĂłn de Disney de “La bella y la bestia” le venĂ­a como anillo al dedo. Y no sĂłlo eso, sino que tambiĂ©n estĂĄ licenciada en Literatura inglesa por la Universidad de Brown y hace cuatro años fundĂł su propio “Our Shared Shelf”, un club de lectura feminista. Pero, Âży si te dijĂ©ramos que otra celeb ostenta el trono de gurĂș de la lectura? ÂżY si ademĂĄs, te dijĂ©ramos que se trata de Kendall Jenner? ÂĄPues sĂ­, amigos
 increĂ­ble, pero cierto!

Te dejamos con algunas de sus propuestas en literatura feminista y alternativa de estas grandes divas.

La lista de Emma Watson

Con mĂĄs de cuatrocientos seguidores, la cuenta de Instagram de su club de lectura es fuente obligatoria cuando no sabes quĂ© leer. Por todos es sabido que Emma —Hermione Granger en nuestros corazones— nunca da puntada sin hilo y siempre utiliza su voz para fines sociales. Con “Our Shared Shelf” tenĂ­a claro que querĂ­a incentivar la lectura entre sus seguidores, Âży cĂłmo empezĂł todo? Animando a sus seguidores a compartir mensualmente un libro de temĂĄtica feminista. Por cosas como estas, para nosotros es un referente cultural en sĂ­ mismo, sin contar que ademĂĄs es Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, ÂĄpor si fuera poco!

ÂżY cuĂĄles han sido sus recomendaciones mĂĄs recientes? “Cinderella Liberator” de Rebecca Solnit, una reinterpretaciĂłn del clĂĄsico cuento de hadas en la que su protagonista se encuentra con su Hada Madrina, pero que en lugar de preocuparse por un vestido nuevo y de unos zapatos de cristal, comienza una bĂșsqueda mĂĄs importante: la de encontrarse a sĂ­ misma. De la misma autora Watson tambiĂ©n recomienda “Whose Story Is This?”, cuyo subtĂ­tulo “Antiguos conflictos, nuevos capĂ­tulos” ya nos hace entrever un poco de quĂ© tratarĂĄ.

Entre los tĂ­tulos recomendados por la britĂĄnica tambiĂ©n encontramos “Beloved” de Toni Morrison, “CĂłmo ser mujer” del icono feminista Caitlin Moran; “The Argonauts” de Maggie Nelson; “PersĂ©polis” de Marjane Satrapi, “Mom & Me & Mom” de Maya Angelou, “MonĂłlogos de la vagina” de Eve Ensler, “Mujeres que corren con los lobos” de Clarissa Pinkola EstĂ©s y muchos mĂĄs. Nuestro consejo es bucear por su cuenta de Instagram y dejarte inspirar por sus consejos.

Y lo que sin duda nos encanta todavĂ­a mĂĄs. Si estĂĄs atento o atenta, quizĂĄs puedes encontrar alguno de los libros que ella misma ha escondido. Hace tres años por ejemplo, escondiĂł cien copias de “El cuento de la criada” en ParĂ­s, pero tambiĂ©n lo ha hecho en el metro de Londres y en otras ciudades europeas. Sin irnos mĂĄs lejos, el pasado mes de diciembre escondiĂł ejemplares de la novela "Mujercitas", pelĂ­cula que coprotagonizaba junto a Saoirse Ronan y TimothĂ©e Chalamet, en 38 paĂ­ses del mundo.

La lista de Kendall Jenner

Como todas sus hermanas, la modelo e integrante del klan Kardashian-Jenner siempre da mucho que hablar. Sus fotos acaparan las noticias e irremediablemente se convierte en un modelo a seguir para millones de jĂłvenes de todo el mundo. Por eso, nos gusta ver como sin quererlo, o al menos eso parece a priori —porque de otra cosa no sabrĂĄn, pero de publicidad y marketing las Kardashian saben un rato—, se ha convertido en “la santa patrona de la lectura alternativa” segĂșn W Magazine.

Hace unos meses se hacía viral una foto de Kendall en un yate en Miami. Hasta aquí todo normal, sino fuera porque estaba leyendo el ensayo de Tonight I'm Someone Else de Chelsea Hodson. Y evidentemente su poder de prescripción no tardó en llegar y la venta de este libro que había salido hace un año se disparó como la pólvora.

AdemĂĄs, cada año gracias a su amiga y asesora Ashleah Gonzales comparte los tĂ­tulos que tiene pensado leer ese año. Esta vez le tocaba el turno “How to Cure a Ghost” de Fariha RĂłisĂ­n, “Sea of Strangers” de Lang Leav, “El huĂ©sped y otros relatos siniestros” de Amparo DĂĄvila, “Literally Show Me a Healthy Person” de Darcie Wilder, entre otros. Casi en su totalidad, obras de mujeres escritoras y de temĂĄtica de desarrollo personal. Sin duda, alguno de sus seguidores probarĂĄ suerte con la lectura gracias a ella.