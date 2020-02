Si acabas de empezar una relación necesitas estar preparado para esto

Cuando hablamos de amor siempre encontramos esa parte bonita del romanticismo, las primeras citas, los primeros viajes y todos eso momentos, que suele ser en los primeros meses de noviazgo, que son todo pura fantasía. Pero claro, como todos ya conocemos esto no dura para siempre.

Es probable que el amor continúe, no decimos que se acabé después de ese periodo de enamoramiento, pero sí decimos que luego vienen los dramas del día a día. Se acabó el "hoy invito yo, no te preocupes, estas cervezas van a mi cargo, te invito un fin de semana a Cuenca...". El dinero puede convertirse en un tema que puede generar muchos conflictos, o no.

Hay parejas que lo tienen claro, como es el caso de nuestros presentadores Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá, ellos desde el primer minuto decidieron unificar sus cuentas, con lo que eso conlleva, gastos, sueldos y demás, con sus parejas. Ahí lo comparten absolutamente todo.

Pero claro, de vez en cuando llegan los conflictos... ¿Qué pasa si tu pareja decide abrirse una segunda cuenta sin consultarlo? ¿Y si gasta más que tú? Estos no son los únicos dilemas que nos aparecen cuando hablamos de la economía de una pareja.

Este posible conflicto empieza mucho antes, con aquellos que directamente deciden que es mejor separar desde un principio los ingresos y gastos de cada uno. Deciden no mezclar el amor con el dinero, algo que cada vez está más extendido y que triunfa entre los parejas más jóvenes.

Esta decisión, que les libra de algún que otro disgusto, resulta más fácil cuando están apoyados por aplicaciones como Splitwise o Tricount, unos clásicos ya en los teléfonos que te ayudan a dividir y reclamar el dinero que te debes con tu pareja, amigos o familiares.

Viendo que el debate está más que servido con el tema, hemos querido preguntar a nuestros andayeros cómo se las apañan ellos con la economía en pareja. Las opiniones han sido de todo tipo, y la verdad que nos han hecho replantearnos las cosas a más de uno.

