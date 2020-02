“Ya he estado en esta película”: Gwyneth Paltrow se pone la mascarilla por el coronavirus

El pánico ha invadido la población debido al coronavirus. Que sí, que hay que tener cuidado porque es muy contagioso, ¿pero realmente es tan alarmante? De hecho, son muchos y muchas los que ya llevan las mascarillas por las calles de Europa para evitar así el contagio. Muchos de ellos son estrellas del mundo de la música y del cine.

Si ya habíamos visto a Niall Horan con la mascarilla, ahora ha llegado el momento de Gwyneth Paltrow. La actriz ha subido una foto a su cuenta de Instagram que no ha estado exenta de polémica. Paltrow, quien se encuentra de camino a Paris para acudir a la semana de la moda, aparece luciendo una mascarilla negra. Lo más impactante, sin lugar a dudas, el mensaje que ha escrito:

“De camino a Paris. ¿Paranoica? ¿Prudente? ¿En pánico? ¿Tranquila? ¿Pandemia? ¿Propaganda? Paltrow va a seguir adelante y va a dormir con esta cosa en el avión. Ya he estado en esta película. Hay que mantenerse a salvo. No te des la mano. Lávate las manos con frecuencia”.

¿Y a qué película se refiere la actriz? Nada más y nada menos que a la de Contagio, la de Steven Soderbergh de 2011, donde su personaje se contagiaba de un virus letal en Hong Kong. Pues bien, parece que se tomó muy en serio su papel y ahora, 9 años después, lo lleva a la realidad.

Por ahora Francia ha confirmado dos muertes por causa del coronavirus y parece que la noticia ha alarmado a la actriz que va a pasar unos días en la capital del país. Eso sí, tal y como ha asegurado Fernando Simón, el portavoz de emergencias sanitarias, el pasado miércoles: no tiene sentido usar mascarillas para evitar el contagio. “No es necesario que la población utilice mascarilla, el uso de las mascarillas sí puede ser interesante en la población que tiene sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo este preocupada por si tiene o no tiene mascarilla en casa”, aseguró Simón.