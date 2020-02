Londres acogerá una exposición sobre la historia de la música electrónica

Desde el próximo 1 de abril hasta el 26 de julio, todos los amantes y aficionados a la música electrónica tienen una cita en la capital británica para hacer un repaso a toda la historia del género. Bajo el título Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers, el Design Museum de Londres acogerá una exposición imprescindible para explorar el mundo de los platos y las mezclas.

Una propuesta que presentará el mundo DJ desde sus comienzos hasta su estado actual, todo ello desde una perspectiva muy visual, tal y como los mismísimos The Chemical Brothers han querido destacar: "El diseño es un elemento esencial para reforzar la experiencia de nuestros directos. Esta nueva instalación nos dará nuevos inputs para trabajar en el aspecto visual de nuestras giras", aseguran.

Por si esto fuera poco, gran parte de la exposición será en 3D como, por ejemplo, la parte dedicada a los ya mencionados The Chemical Brothers (con gran relevancia en el evento) o un escaparate en un recorrido de media hora a través de los 50 años de trayectoria de la icónica banda alemana Kraftwerk. Además, las imágenes y las luces interactuarán para crear una nueva experiencia tridimensional de Smith & Lyall, con la canción ganadora del Grammy Got to Keep On. En palabras del diario británico The Guardian, la exposición reflejaría "cómo la música electrónica reconectó el mundo".

Además, el DJ y productor francés Laurent Garnier ha sido el encargado de la ambientación musical de Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers, contribuyendo en la creación de una experiencia totalmente sensorial que, sin duda, los aficionados a este estilo musical disfrutarán mientras descubren y exploran su historia. Además, no se abarcará únicamente el campo de la electrónica a nivel musical, sino, también su influencia y conexión con otros movimientos artísticos, como moda y diseño. Porque como la propia organización apunta "el sonido es tan solo una parte de la historia".

La exposición contará con más de 400 piezas, incluyendo trabajos de pioneros como Jeff Mills, y estará dividida en cuatro secciones: Man and Woman Machine, Dancefloor, Mix and Remix y Utopian Dreams and Ideals.

Las entradas ya están disponibles a través de la página web de Design Museum y no se recomienda la entrada a menores de 12 años ni a personas que puedan verse afectadas de alguna manera por las luces tipo flash y similares.