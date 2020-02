Lady Gaga muestra un adelanto del videoclip de ‘Stupid Love’, su nuevo single

Little Monsters, la nueva era de Lady Gaga ya está aquí y promete ser un regreso al sonido con el que ya triunfó en Born this Way y Artpop (un disco del que ahora reniega). Después de ser reconocida su faceta interpretativa con Ha nacido una estrella, la cantante vuelve a la industria musical casi cuatro años después del lanzamiento de Joanne, su último álbum.

Para este comeback, Lady Gaga ha elegido Stupid Love como carta de presentación de su sexto trabajo discográfico y su estreno se producirá este mismo viernes 28 de febrero. Para ir abriendo boca, la artista ha compartido en sus redes sociales un adelanto del videoclip en el que la estética vuelve a tener un especial protagonismo.

Colores chillones, vestuarios estrafalarios y un nuevo mundo son los principales elementos que se muestran en este teaser que sigue un arte muy marcado y que, además, tiene cierto parecido con la mitología sobre la que se contruye la película El quinto elemento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 26 Feb, 2020 a las 9:30 PST

En este avance también vemos a Lady Gaga realizar algunos movimientos con las manos mientras pone cara de drama y susurra estas palabras: "Todo lo que yo quería era amor".

El hype está por la nubes y no es para menos. La Gaga más Gaga ha vuelto y promete ser memorable. ¿Preparado para Stupid Love?