Lennis Rodríguez: “He hecho mi primer perreo en honor a Andalucía”

Espontánea, enérgica y muy habladora. Así se muestra Lennis Rodríguez durante todo el tiempo que pasamos con ella: natural. La artista dominicana está cambiando el panorama urbano actual, donde la mujer tiene mucha más repercusión de lo que había tenido hasta ahora. Y está orgullosa de ello. Nos habla de música, shows, feminismo y la buena relación que tiene con sus compañeros de escenario.

Así, la Lennis está a punto de publicar Colores, su nuevo y primer disco. Un nombre que tiene en mente desde hace un par de años y que le representa en todos los aspectos -y que nada tiene que ver con el de J Balvin-. Un álbum repleto de primeras veces donde se representa ella misma en su esencia, con sus orígenes y su estilo de vida.

Lennis Rodríguez. / EcoMusicServices

Pregunta: Nuevo single, nuevo trabajo, ¿tienes ganas de todo lo que te espera este año?

Respuesta: Sí. Tengo nervios, ganas… tengo muchas, muchas ganas de que sea ya.

P: Le damos es la primera parte de una historia... Háblanos de ella.

R: Le damos es una historia bastante enérgica, de mucho atrevimiento y mucha adrenalina. La primera entrega es este videoclip, con esta canción, que dice: “cuando quieras, lo hacemos”. La segunda parte va a decir "qué hicimos". Es como… si tú quieres lo vamos a hacer, el riesgo lo vamos a correr. La segunda con Kaydy Cain es “corrimos el riesgo y seguimos juntos”.

P: ¿Cómo surgió?

R: La fuimos armando según íbamos teniendo cosas. La canción con Kaydy Cain se grabó primero de saber que íbamos a hacer el videoclip juntos. Entonces, al tener la canción hecha, tratando de lo que trataba y sabiendo que íbamos a hacer el video, lo quisimos hacer intencionadamente. Fue muy buena vibra, muy buen rollo, algo que fue surgiendo y mola. A mí me encanta.

P: Háblanos de Colores, ¿por qué ese nombre?

Colores soy yo. Esa persona con mil colores, sin barreras, sin una sola palabra que me describa y con mil colores dentro de mi cabeza. Soy dominicana, española, vivo aquí, vivo allá… no tengo un acento único, tengo todos los acentos. Y mi música también lleva esa misma personalidad, no tienen una forma exacta de ser, es de muchos colores: tiene un poquito de dominicano, un poquito de latinoamericano, un poquito de España, de la cultura que he tenido de aquí, de lo que sé de allá. Además, cada canción del álbum tiene un color distinto y no tiene nada que ver con su prima que salió antes. Desde las letras hasta el sonido.

R: Tiene el mismo nombre que el de J Balvin, ¿casualidad?

Casualidad. La mía se llama así desde hace dos años. Yo siempre dije que mi primer álbum se llamaría Colores, de hecho existen un montón de comunicados de prensa donde yo hablo del futuro álbum. Así que, ha sido casualidad, una bonita casualidad que se parezca al de un grande como J Balvin.

P: ¿Has podido hablar con él de esto?

R: Él publicó una canción mía hace como un año y dijo que le encantaba. Súper agradecida, súper contenta, no daba crédito. Amo a J Balvin, así que genial.

P: ¿Con qué vas a sorprender en este disco?

R: Habrá muchas sorpresas. Las letras tienen un contenido muy actual, hablan de una historia en la que cualquier persona puede identificarse. Tratando de música urbana, una canción que cuente una historia en segunda persona o un relato, o que hable de temas como las redes sociales, creo que os va a sorprender. En los ritmos, me he ido mucho al sonido afro, a los colores de donde yo vengo, al fin y al cabo, de donde viene la música dominicana. Vais a ver que también me he atrevido: he hecho una reivindicación muy feminista, muy “soy mujer y puedo decirlo yo también”.

Tiene canciones donde aparezco muy amorosa, y es algo que no he hecho todavía. Soy muy empoderada yo, pero también hay canciones así. También he hecho mi primer perreo en honor a una comunidad autónoma de España: Andalucía.

P: Además has estado estos días por allí…

R: He estado allí, he estado de gira estos últimos meses. Hice hace unas semanas dos conciertos sold out y creo que se lo merecen.

Lennis Rodríguez. / EcoMusicServices

P: ¿Qué les dirías a aquellos que critican la música urbana y la tachan de machista?

R: Eso ya va a haber que ir dejándolo un poco atrás. Es un tema que hay que tener en cuenta, por supuesto, cuando haga daño a la sociedad, pero tampoco todo el tiempo darle protagonismo. La música no es machista en sí, la música es arte, entonces yo no tacharía a una música de machista, yo tacharía de machista al que la canta y la apoya. No a la canción. La canción no tiene la culpa. Entonces, yo no le daría tanto protagonismo, intentaría cambiar con el ejemplo: haciéndolas bonitas.

P: ¿Ves en la música urbana una evolución gracias a que cada vez haya más mujeres en la industria?

R: Yo creo que sí. No quiero darle tanta importancia a lo negativo, sino a lo positivo. Resaltaría las que no lo son e ignoraría a las que sí lo son. No le preguntaría por qué su canción es machista, no va a llegar aquí, entonces no te voy a preguntar por ella. Bye, chao.

P: ¿De qué manera, tú como mujer, crees que favoreces la música urbana en este aspecto?

R: Que la música sea positiva y provoque cosas buenas beneficia cualquiera de los sentidos. Una música negativa va a tener un público más reducido, pienso que hay más personas buenas que malas y una canción que hable de algo polémico, feo, siempre va a estar por debajo. Creo que es positivo que vaya evolucionando. Mucha gente se preocupa por el contenido de las canciones y no en cambiar porqué esas personas están cantando sobre eso, ¿entiendes? La mujer está cambiando el mundo y los compositores hablan de otras cosas, entonces: chicas, a darle, a exigir lo que es nuestro y poco a poco irán cambiando. No pasa nada, solo ignorad las que no. Si le damos protagonismo (a las canciones machistas) están ganando igual porque la gente va a buscarla para saber qué dice. Entonces, ya le diste un view, ya la apoyaste. Directamente hay que ignorarlo.

P: Vas a recorrer España en festivales…

R: ¡Wooow! (baila) Estoy por todas partes, estoy feliz, voy a ver a mis fanáticos, voy a verlos de cerca. Hasta hace dos meses yo no tenía ese trato tan directo. Tengo que aprender esas cosas, me pongo súper nerviosa, la voz ni me sale a veces… es como cuando sientes una emoción muy grande, pues imagínate que te pase cantando. Ellos (los fans) hacen que me ponga tontísima, no puedo negarlo. Pero estoy feliz, quiero ir a todas partes, voy a estar mucho por Andalucía, Madrid, Canarias, voy fuera de España: a Portugal, Francia… estoy contentísima en verdad, no doy crédito.

P: ¿Qué tienes preparado?

R: Un show en directo que van a flipar. Estoy aprendiendo a bailar, tú sabes… coreografía. A respirar porque soy asmática y es bien complicado, y quiero estar preparada. Los nervios, no sé no ponerme nerviosa cuando voy a cantar, así que ando detrás de eso. A mí siempre me tiene que salir todo bien. En el Puro Latino voy a entrar saltando. Es una frase que llevo publicando desde lo supe. Sé que voy a entrar saltando, no sé porqué pero voy a entrar saltando.

P: Coincidirás con Daddy Yankee, Ozuna… ¿con quién te hace más ilusión?

R: Bueno, ya son viejos amigos, hemos ido de vacaciones juntos y todo (ríe). Me hace mucha ilusión verles, ver a Natti Natasha, a Bad Gyal... ver a esas chicas ahí. Los chicos me encantan, pero ver a esas tías donde cante yo… perdona, cariño, eso va a ser empoderamiento total. Más divas no podemos ser, que en la música urbana haya tantas chicas es como… ¡toma ahora! Súper contenta.

P: Me han contado que conociste a Rauw Alejandro de una manera peculiar… ¿cómo fue?

R: Sí, muy random. No hay otra palabra. Sucedió así: fui a Puerto Rico y en el aeropuerto veo a Rauw Alejandro, y llamo a mi manager: "¡He visto a Rauw! ¿Qué le digo?". En el avión, me acerco a él… que estaba dormidísmo, y le digo: "Perdona, Rauw, ¿puedo enseñarte mi música? Cuando te despiertes, antes de que aterricemos…", y él: "Sí, sí, duermo un poco y ven". Desde mi asiento estoy mirándole... y cuando vi que se movió, me acerqué y seguía dormido. Y ya iba a aterrizar el avión y le pregunté de nuevo. Se pone los cascos, está así como dormido, se levanta y dice: "Wow, a ver, pasa de canción", e iba aumentando la intensidad del gesto. Lo que estaba oyendo era mi álbum.

Me dio el número de un gran hombre al que conocí en Puerto Rico y se dio muy organico todo, me lo presentó, quedamos e hicimos música. Y a partir de ahí pasaron un montón de cosas guays, conocí un montón de gente... Fue muy humilde, muy buena persona, me apoyó y esto me hace ver que hay mucha más gente buena que mala. Así que, gracias Rauw.