Las chicas son rockeras: Pilar Rubio selecciona sus 7 canciones para la semana

¿Serían estos algunos de los temas que sonaban en sus cascos de vuelta a casa cuando era la reportera más dicharachera de Sé lo que hicistéis o tras las jornadas de grabación de la serie Piratas? ¿Los escuchará cuando quiere motivarse ante alguno de sus retos en El Hormiguero? ¿Adoctrinará en el rock `n´roll a sus vástagos en casa? Pilar nos muestra su idilio con la música no sólo en sus colecciones de moda (PILARRUBIO.COM) o participando en videoclips de Hombres G o Alejo Stivel con Pereza, sino también en una selección donde hay un género claramente ganador. Let´s rock!

LAS RECOMENDACIONES DE PILAR RUBIO

Pat Benatar - Heartbreaker. "Soy megafan de las voces femeninas que rompen y tienen fuerza como Tina Turner o Bonnie Tyler, pero quizás Pat Benatar fue la que me abrió este campo y me sigue sacando la pequeña fierecilla que llevo dentro cuando me pongo a cantar sus canciones."

Lita Ford - Kiss me deadly. "El hard Rock y el heavy Metal siempre han sido los motores de mi vida. Aunque la mayoría de las bandas estaban lideradas por hombres, Lita siempre ha resaltado por su talento como guitarrista. Este tema fue una de sus apuestas en solitario y yo, cuando salió el videoclip, flipé tanto que sólo quería ser Lita Ford. Hoy en día, sigo disfrutando igual y haciendo la performance del tema siempre que puedo."

Bryan Adams- Thought I´d died and gone to heaven. "Cuando escuchas temas así y los sientes tanto que hasta te duele el corazón, es que estás enamorada. Bryan Adams ha marcado siempre momentos importantes en mi vida, es atemporal e insuperable. Hace unos meses tuve la suerte de volver a verle en Madrid, nunca defrauda."

Deke Dickerson- What´s that cookin´. "Me enamoran las películas inspiradas en los años 50 americanos, el rock n´roll y el rockabilly. Me dan muy buen rollo, me encantaría haber podido disfrutar esa época. Deke me traslada a esos momentos y cualquiera de sus temas me da un boost de energía."

Firehouse- Don´t treat me bad. "¿Qué mejor canción para cuando me estoy arreglando un sábado por la noche para salir de fiesta? Es mi punto de partida, a partir de ese momento ¡sólo quiero Rock!"

Alannah Myles- Black Velvet. "Es el momento de ponerme un poco sensual... aunque intente controlarlo, esta canción hace que mi cuerpo se exprese de otra forma. La cadencia que tiene y los cambios de voz de Alannah son lo más sexy que he escuchado en mi vida."

The Black Crowes- Hard to handle. "Un temazo redondo lo mires por donde lo mires, su estilo con reminiscencias de otra década hace que quiera viajar al Woodstock del 1969. La verdad es que el abanico del rock es tan amplio y tan auténtico que hace que nunca dejen de agitarme temas como este. ¡Larga vida al Rn´R!"

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

The Black Keys- Hard Row. La canción que abría el primer capítulo de Sons of Anarchy era el segundo sencillo de Thickfreakness, un álbum muy a reivindicar.

Messer Chups- Twin Peaks Twist. Esta semana se cumplieron 31 años desde que el agente Cooper llegase a Twin Peaks para investigar el asesinato de Laura Palmer. Qué mejor forma de celebrarlo que con este homenaje de Messer Chups.

Charol- Sin Dinero. Canción idónea para tararear a final de mes. “Sin dinero ya no hay rock `n´ roll, sin dinero no podrías ser estrella rock 'n'roll, No puedes tampoco entrar ni a un concierto Sin dinero no coche, no tate, no chicas"

Fabienne DelSol- I´m gonna haunt you. Cantante y compositora francesa, marcadamente influenciada por la música de los años 60, y que mezcla garage y pop de la mejor de las maneras.

Imelda May- Johnny got a boom boom. La reina irlandesa del rockabilly, la multinstrumentista Imelda May, adicta al blues y al jazz. Y quien la escucha, a su voz.

Cucharada- Social Peligrosidad. En memoria a ese himno que nos brindó la banda del desaparecido Manolo Tena, Cucharada, un tema pionero, que sufrió la censura en las radios de la época (1977). Verdades como puños.

Heart- Barracuda. La hermanas Ann y Nancy Wilson tienen tremendos temas, como este rabioso clásico.