INOLVIDABLE MARISOL

Hace un mes, Pepa Flores fue galardonada con el Goya de Honor. A pesar de ser considerada la niña prodigio por excelencia, ella misma se definía como una obrera de la cultura. El icono, que optó por una vida tranquila alejada de los medios de comunicación ("que disfrute del homenaje tan merecido desde la calma que por fin ha encontrado y que se merece", como bien dijo momentos previos a la ceremonia su hija, la actriz María Esteve) recibió el cariño del público y la voz de Amaia (de hecho, Amaia ya confesó ser "súper friki" de Marisol cuando estaba en la Academia y le tocó Me Conformo) le rindió admiración mientras ella era consecuente en su Málaga natal. Fiel a sí misma, Pepa Flores sigue presente en la memoria colectiva y es por ello que repasamos algunos temas de su discografía, como el citado, del que grabó hasta una versión en japonés.

Este merecido reconocimiento a la que fue nombrada Malagueña del Siglo XXI se debió, entre otras muchas cosas, a que cruzó fronteras, recibiendo el premio como mejor actriz infantil en la Mostra de Venecia, gracias a su interpretación en Un Rayo de Luz, película en la que debutó. El estrés al que se veía sometida, hizo mella en ella desde el principio, causándole una úlcera estomacal por ese motivo. Nos brindó temas que difícilmente podríamos enumerar cuántas veces hemos cantado y bailado, como este Corazón Contento, que reconocemos con tan sólo escuchar los primeros acordes. ¿Y qué decir de los pasos de baile que se marcaba junto a Palito Ortega?

Participó en el show de Ed Sullivan, en la televisión norteamericana, cantando Corre,corre, caballito, bailó flamenco y compartió bromas y escenario con el mismo Harpo de Los Hermanos Marx. Hasta su retiro, en 1987, grabó 17 películas.

Uno de sus compañeros de profesión que se tornó en amigo, Camilo Sesto, grabó los coros en otro de sus éxitos, Mami Panchita.

En Cabriola (cuyo título en Estados Unidos fue Everyday is a holiday) fue dirigida por el esposo de Audrey Hepburn, Mel Ferrer, junto con el que compartiría protagonismo años más tarde en la peli La Chica del Molino Rojo. Y Cabriola nos dejó temazos como Ya no me importa nada más.

Hasta rodó una película de terror, La Corrupción de Chris Miller, de Juan Antonio Bardem, donde su relación con Jean Seberg era trasfondo de la trama. Una de sus películas más recordadas (y de las más emitidas), Rumbo a Río, incluía una de sus temas imprescindibles, Bossa Nova Junto a Ti, que nos cantaba "por partida doble".

Representó a España en el primer festival de la OTI, alcanzando el tercer puesto con el tema Niña. Pero la tómbola del mundo nos premió con ella.

También cantó los versos del poeta Rafael Alberti en Háblame del mar, marinero y Serrat escribió para ella esta legendaria Tu Nombre Me Sabe A Yerba.

Y es que, sin ningún género de dudas, Pepa Flores era la chica yé-yé favorita (con permiso de Conchita), por temas como No me quiero casar.

En 1975, Pepa Flores participó en la primera huelga de actores españoles que reivindicaba la reducción de la jornada laboral. Su posado para Interviú (que no fue consentido por ella) vendió un millón de ejemplares y supuso todo un escándalo en la España de 1976, ya que, aparte del desnudo, la entrevista iba servida de declaraciones que se consideraron polémicas. ¿Acaso no es más escandaloso que unas fotos llenas de naturalidad el no permitirle ni ser una niña ni respetar su decisión de "matar" a Marisol para poder seguir evolucionando como Pepa Flores? Y es que ella fue sin duda una mujer transgresora, como demuestra en este tema, Mi Propia Ley, en el que nos recuerda a Madonna. No nos extrañaría que 'La Ambición Rubia' se hubiese inspirado en ella.

Compositora de uno de los temas del primer disco, Tangos de Granada, de su hija menor, la cantante Celia Flores, fue ésta la que tomó el relevo de Amaia rindiéndole tributo a su madre cantando el Estando Contigo, con un son que todos recordamos de la película Ha Llegado Un Ángel.

Todo un fenómeno de masas la trayectoria de esta artista que entre sus logros acarrea que una calle de Málaga lleve su nombre. Qué menos.

Y nos despedimos con un tema que nos viene al pelo con la epidemia. Mascarilla no, pero ponte La Máscara "y podrás tener felicidad". La que se ha ganado Pepa.