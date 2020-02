Lo nuevo de J Balvin, Lady Gaga o Don Patricio, entre las novedades musicales de la semana

Febrero se despide templado y con las nuevas canciones de artistas de referencia en el género urbano como J Balvin, que continúa descubriéndonos la paleta de Colores, o Don Patricio, que lanza un tema muy tropical. También es día de celebración para los Little Monsters porque Lady Gaga estrena Stupid Love.

J BALVIN - ROJO. Después de Morado y Blanco, llega el turno de Rojo, el siguiente color elegido por el colombiano para que nos adentremos en su álbum de tonalidades. Rojo es una canción algo más lenta que sus predecesoras, pero extremadamente pegadiza.que cuenta con un videoclip un tanto inquietante a medio camino entre Ghost y El Sexto Sentido. Dirigido por Colin Tillei, el vídeo que pone imágenes a Rojo trata el amor desde la pérdida.

LADY GAGA - STUPID LOVE. Lady Gaga regresa este 2020 con importante #TBT en su sonido. Si la nostalgia es lo que mueve el corazón de la gente, ¿por qué no volver a la fórmula ganadora de los inicios? Y eso es precisamente lo que ha hecho Lady Gaga con Stupid Love, que es una vuelta a los orígenes de Gaga, un tema de pop bailable con reminiscencias ochenteras, que promete erigirse en una de las canciones que dominará las pistas de baile de medio mundo. En el videoclip de Stupid Love, la artista y sus acólitos nos vuelven a dar una lección de estilo en diferentes looks icónicos al más puro estilo Gaga.

DON PATRICIO - EN OTRA HISTORIA. El artista canario viaja hasta La Habana para hacernos una propuesta de lo más sugerente y mezclar los sonidos de su tierra con el son cubano. El resultado es una canción lenta pero con mucho rollo y mucho Patri titulada En otra Historia.

NATALIA LACUNZA - ALGO DUELE MÁS. Natalia sigue dándonos alegrías con canciones tremendamente hermosas, elocuentes y diferentes. El genio que hay dentro de ella ha vuelto a hacer de las suyas en Algo duele más, una estremecedora alegoría de pop oscuro donde cuesta identificar un solo género musical. En inglés y castellano y con multitud de efectos sonoros cuidadosamente seleccionados, canta Lacunza al amor y a sentimientos extraños ("Pensaba que sería divertido, pero solo me sale llorar", se sincera al inicio de la canción). Y esto es solo un adelanto de lo que vendrá. El próximo 13 de marzo escucharemos al completo su nuevo material, compilado en EP2.

CARLOS BAUTE, ANA MENA Y YERA - NO ES PARA TANTO. Baute se alía con dos tótems de la música urbana en la actualidad: la cantante malagueña Ana Mena y el productor colombiano Yera, del colectivo Trapical Minds. Juntos han ideado un plan sonoro para pedir perdón por haber sido malos pero también para hacernos bailar, sonreír y desinhibirnos. Aunque con un sonido actualizado, No es para tanto es una canción con mucha esencia Baute.

MARTIN GARRIX - DROWN FT. CLINTON KANE. Uno de los reyes de la electrónica regresa con una bala certera en forma de colaboración. Con solo 23 años, este holandés se ha convertido en una pieza clave de las cabinas de medio mundo. En su faceta de productor tampoco deja indiferente y ahora lanza Drown junto al joven cantante Clinton Kane.

NAJWA - NO TENGO MIEDO A LLORAR. La artista bucea en los sonidos latinos para componer y crear una canción sensual y directa en la que la salsa toma los mandos de este tema con mucho sabor electrónico. Con No tengo miedo a llorar, Najwa presenta su nuevo y ecléctico nuevo disco: Viene de largo, que ya está en la calle.

BTS - ON. La banda surcoreana publicaba este jueves su nuevo videoclip y en menos de 24 horas ya sumaba casi 40 millones de visualizaciones en Youtube. La revolución del K-Pop viene encabezada, sin duda, por grupos como este que convierte en éxitos instantáneos todas las canciones que edita. El tema está incluido en su nuevo disco, Map Of The Soul: 7.

En los últimos días también hemos podido escuchar lo nuevo de Mabel, Boyfriend o de SZA y Justin Timberlake.