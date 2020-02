Don Patricio: “No sé la clave para hacer una canción del verano, pero sí los patrones a seguir”

Desde la playa de Canarias hasta Japón. Don Patricio batió récords el pasado año con Contando Lunares, que se convirtió en la canción más escuchada de 2019 y que todo el mundo bailó en verano, invierno y posiblemente continúe haciéndolo cada vez que la escuche.

Ahora, el artista ha viajado hasta Cuba para grabar el videoclip de En otra historia, su nueva canción. Un tema lento pero pegadizo, que habla del amor, donde el mar sigue siendo protagonista de la historia y de la que no sabíamos nada hasta minutos antes de su estreno. La canción ha sido todo un misterio: ni una imagen del video, ni una melodía, ni el título, lo nuevo de Don Patricio era un secreto -y muy bien guardado-.

Así, hemos estado con él antes de la presentación oficial para hablar de música, Locoplaya, colaboraciones, proyectos e, incluso, de Eurovisión. ¿Has escuchado ya En otra historia? Don Patricio nos cuenta todos sus secretos.

Don Patricio x Havana Club. / David Camarero

Pregunta: ¿Por qué tanto misterio con En otra historia?

Respuesta: Realmente es porque la canción es tan, tan, tan antigua… La hice en junio del año pasado, entonces, para mí la novedad se acabó. Siento que si empiezo a enseñar cosas pienso que se van a cansar, porque yo ya estoy un poco cansado de la canción, y no quiero aburrir al público enseñándole el título o cómo va a sonar, mucho antes de que salga. Entonces, subí un video a Instagram hace dos días, sale hoy, y es lo primero que la gente ha escuchado.

P: ¿Podríamos estar ante la próxima canción del verano?

R: Yo creo que no porque no creo que tenga aspiraciones a serlo. No sé la clave para hacer una canción del verano, pero si sé los patrones a seguir. O por lo menos lo que tiene que tener. Y esta no lo tiene. Es una canción relax, para escuchar más que para bailar… no sé, es un poco para llevar en el coche.

P: ¿Has innovado en algo con este tema?

R: Meterle percusiones reales. Todos mis temas son digitales, hechos por ordenador, y este tiene instrumentos de verdad, voces de chicas de verdad... Eso es lo nuevo que tiene como técnico.

P: Define En otra historia en 3 palabras.

R: Una canción bonita (ríe).

P: El videoclip está grabado en Cuba… ¿por qué Cuba?

R: Por Havana. Es un proyecto con Havana, entonces ellos me propusieron hacer un proyecto en Cuba, un rodaje y demás… Vi que esta canción tenía mucho que ver y podía contar una historia en Cuba. Entonces, le intenté dar un poquito de aire cubano, metiendo las percus y demás a la canción que ya existía y la historia que cuento llevarla allí. Realmente, Cuba es un lugar parado en el tiempo: los coches súper antiguos, la gente súper antigua, porque el pensamiento no es nada moderno, no tienen internet... Me parecía un lugar bonito en el que hablar del amor, me pegaba bastante. Y después de estar allí, más todavía.

P: Toda tu música tiene esencia canaria, ¿En otra historia también?

R: Si, el mar. Hablo del mar porque hace mucho que no voy al mar, que no puedo ir todos los días porque en Madrid no hay, y hablo de eso.

P: ¿Cómo surgió el proyecto con Havana?

R: Entraron en contacto conmigo y a mí me parecía bastante llamativo. He visto que otros artistas lo han hecho en España, C. Tangana el año pasado, y lo estudié un poco, hablé con ellos, les dije lo que yo quería hacer y les interesaba. Entonces, nos dimos la mano y empezamos a hacer el proyecto.

P: ¿Crees que, hoy en día, colaborar con una marca ayuda a impulsar la música de los artistas urbanos?

R: Si, claro. Una marca te puede dar más medios y te pone al alcance unas herramientas con las que tú no cuentas. De hecho, ir a Cuba no es fácil, con un equipo, productora… con muchísimo despliegue que teníamos allí: la productora local, los músicos, las calles cortadas para grabar nosotros, los camerinos… todo eso te lo puede dar una marca como Havana.

Don Patricio. / David Camarero

P: Después del éxito de Contando Lunares, que fue la canción más escuchada en 2019, ¿te sientes presionado al sacar este nuevo tema?

R: Si, es verdad que los artistas tenemos nuestros complejos, miedos y paranoias de decir… "esta canción lo está petando, a ver que hago ahora para que a la gente le siga gustando lo que hago", pero eso lo tengo yo antes de ir al estudio, ¿sabes? En plan, a ver que me invento, a ver por donde salgo, pero cuando tengo las canciones intento no trabarme, ni decir "esta va a ser el pelotazo". Si a mí me gusta, me conformo, si luego la canción no va bien por lo que sea, a mí me gusta, yo la hago para mí.

P: ¿A quién verías colaborando en En otra historia?

R: ¿A quién metería? Podría meter a Beret. Sí, porque es lentita, con guitarra.

P: Sigues haciendo cosillas con Locoplaya, ¿tenéis algo entre manos para estos meses?

R: Sí, estamos preparando nuevos videos para este verano, lo único que necesito es sentarme con ellos para ver el día que rodamos. Las canciones están hechas, tenemos un montón de ideas, ropa nueva para los escenarios… porque estamos cerrando un montón de fechas para este verano, así que solo hace falta hacer los videos y sacarlos. Sí, el proyecto sigue adelante.

Don Patricio x Havana. / David Camarero

P: Cada vez queda menos para Eurovisión… ¿te verías participando?

R: ¿Estamos locos? (ríe) Yo de momento no, que va, que va. Si el año pasado di por primera vez un concierto en solitario. Soy un cantante de estudio y ahora necesito desarrollar mi directo para, en un par de años, estar a la altura de Blas Cantó.

P: Y, ¿verías tu estilo de música en el certamen?

R: Eso sí. Yo creo que la música es universal, un idioma que todo el mundo entiende y algo que te pueda mover el cuello y hacer sentir algo en el cuerpo. Da igual el idioma o el género. De hecho, Contando Lunares ha sonado hasta en Japón. El 8 en virales de Japón... los japoneses escuchando Contando Lunares.

P: ¿Qué meta te pones para este año?

R: Con conseguir la mitad del año pasado me conformo. Estar contento con mi trabajo, seguir dedicándole el tiempo que le dedico, seguir con las ganas de estar en esto, que es fundamental. Y como propósito… mejorar los directos, tener un show con los que yo me vaya contento a la cama y tener ganas de ir a todas las ciudades.