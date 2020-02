Residente - René [2020]

¿Alguna vez has sentido la necesidad de echar la vista atrás en tu vida y lanzarte un mensaje a ti mismo/a? Claro que en ocasiones no encontramos la valentía para hacerlo. Pero hay una persona que sí lo ha hecho, y, además, a través de sus mayores pasiones: la palabra y la música.

Residente se ha armado de valor para lanzar René, una canción autobiográfica cuya dureza y humanidad se han convertido en sus principales elementos. Al ritmo del rap que le caracteriza, nuestro protagonista interpreta este tema a cámara en un videoclip dirigido por él mismo. Un videoclip que, además, cuenta con una aparición especial: la de su hijo.

La música es capaz de despertarnos sentidos hasta entonces desconocidos. René demuestra que sus palabras nacen de su más profunda alma, dejando asomar alguna que otra lágrima. Y no es de extrañar, ya que la crudeza de sus versos serían capaces de emocionar a cualquiera que los escuche. "En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. [...] Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo" son algunos de los versos que dan vida a este tema.

Un tema que, como era de esperar, ha revolucionado las redes sociales. Con tan solo unas horas de vida, ya supera los 11 millones de visualizaciones. Y es que aunque no sea la primera vez que Residente sorprende a sus seguidores con un tema reivindicativo y personal, nunca dejará de sorprenderlos.

Nuestro protagonista ya nos deleitó con temas como Bellacoso, que lanzó junto a Bad Bunny para celebrar la dimisión de Ricardo Rosselló como Gobernador de Puerto Rico. Otro ejemplo es Guerra, el tema que hace referencia a los refugiados sirios.

No cabe duda de que Residente ha marcado un antes y un después en la industria de la música. Desde sus comienzos en la industria allá por 2004, sus canciones han recorrido cada rincón del planeta, y han inspirado a los más desfavorecidos. Ahora, vuelve a demostrar que abandonar su estilo no está entre sus planes. Así suena René.