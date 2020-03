4 de 9 A pesar de las críticas Woody Allen sigue siendo uno de los cineastas en activo más relevantes de nuestro tiempo. A Contracorriente edita esta estupenda edición de la película, que protagonizan Timotheé Chalamet (Call Me By Your Name), Elle Fanning (Maléfica: maestra del mal) y Selena Gómez (Spring Breakers). Una delicia para los sentidos y un must have para los cinéfilos que adoren aquel cine pretérito, atemporal, de romances bajo la lluvia, monólogos existenciales plagados de comedia y ritmo acelerado.