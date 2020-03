Charlotte Awbery: la mujer que se hizo viral por cantar increíblemente bien ‘Shallow’ de Lady Gaga

Es el poder de la música. Que puede suceder, sorprender y estremecer en cualquier momento. Cuando menos te lo esperas. Y esta vez no lo ha vuelto a poner de manifiesto ningún cantante de éxito, sino una usuaria anónima del metro de Londres, que se animó a interpretar Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper, y lo hizo increíblemente bien para sorpresa de su interlocutor.

Hace unos días, el presentador y humorista Kevin Freshwater estaba asaltando a los viajeros del metro de la capital británica instándoles al siguiente challenge: que continuaran cantando la canción. Cuando se topó con Charlotte Awbery entonó "Tell me something, girl"... are you happy in this modern world" y la invitó a que terminara la estrofa. Lo que no podía imaginar es que esta mujer lo haría tan asombrosamente bien.

A Charlotte se la ve algo nerviosa, café en mano, con prisa por subirse al próximo metro y llegar a su destino. Sin embargo, no pudo resistirse, tomó aire y continuó la canción como si fuera la mismísima Lady Gaga. ¡Toma ya!

El vídeo de la mujer cantando Shallow en el metro de Londres se ha hecho estos días tremendamente viral, por lo que Charlotte Awbery ha llamado la atención de medios de todo el mundo. La showwoman estadounidense Ellen Degeneres no pudo resistirse a invitarla a su programa para que interpretara el tema ahora sin prisas y en un escenario de verdad.

"Estoy completamente impresionada. Muchas gracias a todos por la respuesta, comentarios, bonitos mensajes y por el amor en general de todos", ha dicho la británica en su cuenta de Instagram.

Pero... ¿quién es Charlotte Awbery, la mujer viral del metro de Londres?

En esta misma cuenta de Instagram, podemos leer que Charlotte Awbery se define a sí misma como cantante y compositora. Y lo cierto es que, aunque desconocida para el gran público, la mujer se dedica profesionalmente a la música, cantando en fiestas privadas y bodas y haciendo covers de sus artistas favoritos.