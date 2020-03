Christina Aguilera en ‘Mulán’: la cantante confirma que volverá para el live-action de Disney

Durante una actuación en el Xperience de Las Vegas Christina Aguilera soltó una exclusiva que nos ha dejado boquiabiertos: la cantante volverá a interpretar su tema Reflection (Mi reflejo) para el remake live-action de Mulan que prepara Disney.

Se trata de una versión mejorada de la misma canción que compuso en los años noventa para la versión animada de la película, entonces dirigida por Barry Cook y Tony Bancroft.

"Debéis ir a verla. He grabado una nueva versión de Reflection y nuevo material para la película Mulán", explicó la artista durante la intervención.

Nos queda la duda sobre la segunda frase: "y nuevo material para la película". ¿Se refiere simplemente a los arreglos de Reflection o ha preparado alguna otra sorpresa?

Es prácticamente imposible que Aguilera haya hecho algún cameo en Mulán, dado que su directora, Niki Caro, se ha tomado la historia bastante en serio y ha decidido que el protagonismo recaiga completamente sobre la actriz Yifei Liu, sin otras distracciones.

De hecho, Caro confirmó que tanto el dragón Mushu como el capitán Shang desaparecerían de la historia porque quería hacerla más realista y centrarse en la auténtica trama de autosuperación y empoderamiento femenino de Mulan Ho (aquí podéis leer nuestra entrevista con la directora).

Por tanto, no sabemos si Aguilera compondrá algún otro tema secreto para el remake o se limitará a componer meros arreglos de la Reflection original.

Lo que ya hemos descartado será volver a oír la mítica I'll make a man out of you, pues tanto los productores como la cineasta confirmaron que este tema quedaría descartado.

Mulán no será un musical, sino un drama de acción con tintes bélicos. Disney y Caro se lo han tomado tan en serio que hace unos días nos enteramos de que obtendría la calificación por edades más alta de una película de la factoría: no recomendada para menores de 13 años.